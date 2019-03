Sport

GC

Stephan Rietiker wird bei GC Nachfolger von Präsident Stephan Anliker



Da ist er also, der Nachfolger von GC-Präsident Stephan Anliker: Stephan «Steve» Rietiker, Arzt und Unternehmer, wird den Posten per sofort übernehmen. Rietiker (62) studierte Medizin an der Universität Zürich und ist heute Unternehmer, international tätiger Verwaltungsrat und Investor. Dem Grasshopper Club Zürich sei er laut Medienmitteilung er seit vielen Jahren als Mitglied der Gönnervereinigung «Donnerstag-Club» eng verbunden.

Update folgt.

(abu)

