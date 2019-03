Sport

Kommentar: Darum ist Stephan Anliker bei GC krachend gescheitert



Bild: KEYSTONE

Stephan Anliker – wenn ein Klub schlimmer ist als schnelle Frauen und langsame Pferde

Selten ist einer mit so viel Lauterkeit ins Sportgeschäft eingestiegen und so krachend gescheitert wie GC-Präsident Stephan Anliker. Ein Lehrstück.

Wie stellt sich Stephan Anliker die Sportwelt vor? Es ist für einen Chronisten zwar eine Anmassung sondergleichen, zu schildern wie die Sport-Welt des soeben gescheiterten GC-Präsidenten aussieht. Aber diese etwas vorwitzige literarische Form hilft uns, die Vorgänge zu verstehen.

Im heimeligen Langenthal sieht die Sportwelt ungefähr so aus: Alle sind nett, alle meinen es gut, jeder tut alles, um jeden Tag besser zu werden und nach bestem Wissen und Gewissen seinem Arbeitgeber zu dienen. Selbstverständlich meint auch jeder alles so, wie er es sagt. Es gibt zwar eine unerbittliche sportliche Konkurrenz, ein bisschen Neid, na ja, aber alles in allem darf man zu seinen Sportkameraden Vertrauen haben.

Es kommt darauf an, durchzuhalten, mit einer gewissen Sturheit ein Ziel anzustreben, so ein bisschen im Sinne von Anita Weyermann («Gring ache u seckle»). Dass dank dem Sport ein schönes Beziehungsnetz geknüpft wird, um das persönliche Business zu befeuern, ist in Ordnung und darf durchaus etwas kosten. Gute Beziehungen schaden ja nur denen, die keine haben.

Anliker kann Hockey, aber nicht Fussball

So ungefähr können wir das Sport-Weltbild des erfolgreichen Immobilien-Unternehmers Stephan Anliker zusammenfassen. Er war Leichtathlet und führte als Trainer die Sprinterin Regula Aebi, seine spätere Frau, bis ins olympische Halbfinale von 1988 in Seoul. Der Spitzensport ist ihm also vertraut, aber in erster Linie aus der Sicht der «Kurzhosen-Romantiker» des letzten Jahrhunderts, als bei uns Heliomalt, Ovomaltine und Rivella die höchste Form von Doping waren.

Bild: KEYSTONE

Auf den ersten Blick ist Stephan Anlikers Scheitern bei GC trotzdem erstaunlich. Immerhin hat er aus dem Amateurklub SC Langenthal eine Hockey-Vorzeigefirma im Profihockey der «Swiss League» gemacht. Mit einer vom Verband soeben belobigten Nachwuchsorganisation, aus der unter anderem der NHL-Millionär Sven Bärtschi hervorgegangen ist.

2012 und 2017 haben die Langenthaler die Meisterschaft der zweithöchsten Liga gewonnen. Auch deshalb, weil sie immer wieder die besten Trainer engagiert haben, deren Potenzial sie lange vor der Konkurrenz entdeckt hatten. Stephan Anliker kann also Nachwuchsausbildung, Mannschaftsport, Trainerwahl und Titelgewinn.

Bild: KEYSTONE

Zürich ist nicht Langenthal, Fussball nicht Eishockey. In Langenthal hat Stephan Anliker als Respektsperson der Premiumklasse sein Sportunternehmen aufgebaut. In einer kleinen Stadt (rund 15'000 Einwohner), in der jeder jeden kennt. Hier kennt er seine Pappenheimer. Die kommerzielle und sportliche Führung «seines» SCL hat er seit Anbeginn der Zeiten in sehr gute Hände gelegt.

Die meisten seiner Trainer – Heinz Ehlers, Jason O’Leary – haben sich später auch an anderen Orten bestens bewährt. Reto Kläy, der aktuelle Sportchef beim EV Zug, hat sein Handwerk bei Stephan Anliker gelernt. Und Geschäftsführer Gian Kämpf gilt als einer der Besten im Hockeybusiness. Nur bei wenigen Sportunternehmen sind in den letzten Jahren so wenig Fehler gemacht worden wie beim SC Langenthal.

Von Anfang an rettungslos verloren

Aber im Fussballgeschäft, das für ihn so unverständlich ist wie einem Fakir das Aktienrecht hat er mangels Erfahrung diese tüchtigen Führungskräfte nie gefunden. Er konnte sie nicht in seiner vertrauten Umgebung rekrutieren.

Sagen wir es so: Er ist bei der Besetzung der Schlüsselpositionen auf Jungs hereingefallen, denen das persönliche finanzielle Wohlergehen so wichtig ist bzw. war wie das Wohl von Fussball-GC. Und die sich in der Kunst des Blendens besser auskennen als der grösste Hochstapler in Langenthal. Aus falsch verstandener Loyalität hat er an gewissen Personen wider besseren Wissens festgehalten. Durchaus ähnlich wie im Märchen mit dem Kaiser ohne Kleider.

Bild: KEYSTONE

In seiner vertrauten Umgebung hat Stephan Anliker auch im Sport Grosses geleistet. Aber fern der Heimat, «ausgewildert» in Zürich und erst noch im Fussball-Business, war er vom ersten Tag an rettungslos verloren.

Der Unterschied zwischen einer Präsidentschaft beim SC Langenthal und Fussball-GC war für Stephan Anliker ähnlich gross wie der Wechsel vom Amt eines Stadtschreibers in Langenthal zum Stabschef von Donald Trump im Weissen Haus.

Gewohnt, alles im kleinen Kreis zu regeln wie daheim in Langenthal, gewohnt, dass die Loyalität zu ihm und seinem Unternehmen eine Selbstverständlichkeit ist, hat er die Komplexität des Fussballgeschäfts mit so vielen Mentalitäten und persönlichen Interessen und den globalen Verknüpfungen völlig unterschätzt. Ja, diese Welt ist ihm bis heute fremd. Die hohe Kunst der Kommunikation und Diplomatie auch. Er muss als erfolgreicher Unternehmer seine Schritte auch nicht ständig der Öffentlichkeit erklären. Fans brauchte er in der Immobilienbranche weiss Gott keine, und diese und jene und andere Kreise miteinbeziehen muss er auch nicht.

Das süsse Gift der Eitelkeit

Wahrscheinlich ist noch nie ein Präsident eines wichtigen Sportunternehmens im Bereich Kommunikation so schlecht beraten worden wie Stephan Anliker. Statt seine hehren Absichten zu «verkaufen» und sein Image als «guter Mensch von Langenthal» zu pflegen ist er von der Fussball-Öffentlichkeit zu Unrecht als stur, naiv und schlichtweg unfähig wahrgenommen worden. Wir können nämlich als Sportromantiker auch sagen: Fussball-GC ist gescheitert, nicht sein Präsident.

Aber warum hat ein so kluger und lebenserfahrener Mann wie Stephan Anliker nicht eingesehen, dass das Fussballgeschäft für ihn ein paar Nummern zu gross ist? Es ist das süsse Gift der Eitelkeit. Fussball-GC geniesst draussen auf dem Land viel grösseren Respekt als in der Stadt Zürich. Fussball-GC war gerade in der Zeit, als sich bei der Generation von Stephan Anliker die Sport-DNA herausgebildet hat, erfolgreich, gross und mächtig und kippte sogar Real Madrid aus einem europäischen Klubwettbewerb. Ein Langenthaler Präsident bei GC? Unmöglich. Eher wird ein Langenthaler Bundesrat.

Bild: Marc Schumacher

Das Prestige, GC-Präsident zu sein, hat Stephan Anlikers kühlen Verstand vernebelt. Das süsse Gift der Eitelkeit führt auch dazu, dass er nach wie vor nicht loslassen kann und weiterhin Mitbesitzer von Fussball-GC bleiben will. Es geht nicht, wie oft erzählt wird, um die Beziehungen, die ihm im Raum Zürich Geschäfte bringen. Diese Beziehungen hatte er schon lange, dafür genügte seine Präsenz im GC-Umfeld. Es gab für ihn nie eine geschäftliche Notwendigkeit, GC-Mitbesitzer oder GC-Präsident zu werden.

Die Briten mit Sinn für eine besondere Art von Humor sagen, erfolgreiche Männer im Alter von Stephan Anliker (62) verlieren ihr Geld mit schnellen Frauen und langsamen Pferden. Manchmal braucht es weder schnelle Frauen noch langsame Pferde. Ein unführbarer Fussballklub in Zürich hat die gleiche Wirkung.

