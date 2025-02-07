Wird die WM in Saalbach zu einer Schweizer Party? Bild: keystone

Das Bullshit-Bingo zur Ski-WM macht (fast) mehr Freude als Schweizer Medaillen

Der Start in die Ski-WM in Saalbach ist aus Schweizer Sicht trotz einer Silbermedaille im Team-Wettbewerb etwas durchzogen. Aber dank unserem Bullshit-Bingo kann es eigentlich nur noch besser werden.

Adrian Bürgler Folge mir

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Grosse Emotionen. Viele Schweizer Medaillen. Und vermutlich auch die eine oder andere bittere Enttäuschung – genau so stellen wir uns eine Ski-WM vor. Während die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in diesen Tagen am Zwölferkogel im österreichischen Saalbach um die Medaillen kämpfen, achten wir auch noch auf andere Dinge.

Wird es eine WM für Gastgeber Österreich? Unser Sportchef Ralf Meile hat ein ungutes Gefühl:

Wir sind uns nämlich fast 100-prozentig sicher, dass wir die folgenden Phrasen und Vorkommnisse auf unserer Bullshit-Bingo-Karte bei der Ski-WM-Ausgabe 2025 zu hören und zu sehen bekommen werden. Spielst du mit?

Und so sieht das aus!

Keine Angst, lieber Mobile-User: Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um zu zoomen.

Bild: watson

Oben links

Bild: watson

Oben rechts

Bild: watson

Unten links

Bild: watson

Unten rechts

Bild: watson

Die Ski-WM am Zwölferkogel in Saalbach hat am 4. Februar mit dem Team-Parallel-Event begonnen, bei dem die Schweiz die Silbermedaille gewann. In 13 Tagen werden 11 Rennen ausgetragen – darunter mit der Team-Kombination auch zwei spannende Premieren. Für die Schweiz sind 24 Fahrerinnen und Fahrer am Start. Bei watson bist du bei jedem Rennen live mit dabei.

Der Medaillenspiegel der Ski-WM, das Programm und alle Resultate findest du hier in einer Übersicht:

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