Auch im Alter von fast 39 Jahren noch kaum zu verteidigen: Lionel Messi. Bild: keystone

Lionel Messi egalisiert mit 16. Tor den Rekord – das sind die besten WM-Torschützen

Bei seiner 6. Weltmeisterschaft erzielte Lionel Messi zum Auftakt gegen Algerien gleich seine WM-Tore 14, 15 und 16. Damit ist der Argentinier neu einer der WM-Rekordtorschützen. Diese 9 Spieler trafen bei Weltmeisterschaften am häufigsten.

Niklas Helbling Folge mir

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1 Lionel Messi

16 Tore in 27 Spielen an 6 Weltmeisterschaften

Wenn jemand Zweifel daran hatte, ob Lionel Messi auch kurz vor seinem 39. Geburtstag noch Weltmeisterschaftsspiele prägen kann, sind diese mit dem ersten Auftritt des Argentiniers an der WM 2026 weggewischt. Beim Sieg seiner Albiceleste gegen Algerien erzielte er alle drei Tore und erhöhte sein Trefferkonto im 27. WM-Spiel auf 16. Der Weltmeister von 2022 steht damit neu an der Spitze dieser Statistik, teilt sich den Platz aber noch mit dem alten Rekordhalter. Der Star von Inter Miami hat am laufenden Turnier aber noch genügend Chancen, um sich zum alleinigen Rekordtorschützen zu krönen.

Lionel Messis Rekordtor. Video: SRF

1 Miroslav Klose

16 Tore in 24 Spielen an 4 Weltmeisterschaften

Mit einem weiteren Treffer würde Messi Miroslav Klose ablösen. Der Deutsche benötigte für seine 16 Tore aber drei Spiele weniger. Bei seinem WM-Debüt gegen Saudi-Arabien erzielte der damals 23-Jährige 2002 gleich einen Hattrick. Bei der Heim-WM 2006 wurde er mit fünf Treffern zudem Torschützenkönig – eine Auszeichnung, die Messi (noch) fehlt. Der grösste Erfolg für den deutschen Rekordtorschützen (71 Tore in 137 Länderspielen) ist aber selbstverständlich der Gewinn des WM-Titels 2014. Finalgegner war damals Messis Argentinien.

Miroslav Klose feierte seine Tore gerne mit einem Salto. Bild: www.imago-images.de

3 Ronaldo

15 Tore in 19 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Drei Tore erzielte Ronaldo Luis Nazario da Lima an der Weltmeisterschaft 2006, womit er Gerd Müller nach 32 Jahren als WM-Rekordtorschütze ablöste. Mit 15 Treffern in 19 Spielen hat der Brasilianer eine beeindruckende Quote. Sein bestes Turnier war zweifelsohne jenes im Jahr 2002, als er die Seleçao im Alter von 25 Jahren mit acht Toren zum WM-Titel schoss. Natürlich wurde er damit Torschützenkönig. Schon 1994 gehörte Ronaldo zum Weltmeister-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. 1998 war er mit vier Toren dann schon ein wichtiger Faktor für das Erreichen des Finals.

Mit seiner legendären Frisur schoss Ronaldo Brasilien 2002 zum WM-Titel. Bild: keystone

4 Gerd Müller

14 Tore in 13 Spielen an 2 Weltmeisterschaften

Der 2021 im Alter von 75 Jahren verstorbene «Bomber der Nation» traf in 62 Länderspielen 68 Mal. 14 dieser Tore erzielte Gerd Müller an Weltmeisterschaften. 1970, als Deutschland Dritter wurde, erzielte er zwei Hattricks und schoss insgesamt beeindruckende zehn Treffer. Dass er so Torschützenkönig wurde, muss eigentlich nicht erwähnt werden. Auf dem Weg zum WM-Titel im eigenen Land traf er vier Jahre später vier weitere Male. Am wichtigsten war sein Siegtor im Final gegen die Niederlande, das Westdeutschland 2:1 gewann.

In München schoss Gerd Müller die Bundesrepublik Deutschland 1974 zum WM-Titel. Bild: EPA

4 Kylian Mbappé

14 Tore in 15 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Der Grund, weshalb Messi an diesem Turnier noch einige Tore erzielen sollte, um seinen Spitzenplatz nicht schon bald wieder zu verlieren, heisst Kylian Mbappé. Der Franzose nahm bisher an zwei Weltmeisterschaften teil und erreichte zweimal den Final. 2018 trug er 19-jährig vier Treffer zum Titelgewinn bei – darunter einen im Final gegen Kroatien. 2022 erzielte er gar einen Hattrick im Endspiel und wurde mit insgesamt acht Toren Torschützenkönig, dennoch mussten Mbappé und Frankreich mit Silber vorliebnehmen. Im ersten Spiel bei seiner dritten WM erzielte der Offensivstar von Real Madrid gegen Senegal (3:1) schon wieder einen Doppelpack und machte sich zu Frankreichs Rekordtorschützen.

Mbappé trifft sehenswert. Video: SRF

6 Just Fontaine

13 Tore in 6 Spielen an einer Weltmeisterschaft

Nur ein Spieler hat eine beeindruckendere Torquote an Weltmeisterschaften – zu ihm kommen wir später – als der 2023 verstorbene Just Fontaine. 13 Tore erzielte der damals 24-Jährige bei seiner einzigen Teilnahme für Frankreich im Jahr 1958 in sechs Spielen. Auf dem Weg zu Platz 3 traf der in der damaligen französischen Kolonie Marokko geborene Stürmer in jedem Spiel. Im Spiel um Platz 3 schoss er Deutschland beim 6:3-Sieg mit vier Treffern fast im Alleingang ab. Aufgrund eines doppelten Beinbruchs, von dem er sich nie erholte, musste er 1962 mit nur 28 Jahren zurücktreten.

Nicht nur deutsche Verteidiger waren an der WM 1958 gegen Just Fontaine chancenlos. Bild: EPA

7 Pelé

12 Tore in 14 Spielen an 4 Weltmeisterschaften

Pelé ist der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Der Brasilianer schoss die Seleçao 1958 im Alter von 17 Jahren mit sechs Toren zum Titel. 1962 absolvierte er wegen einer Verletzung nur zwei Spiele, in denen er wie 1966 – der einzigen WM, an der Pelé mit Brasilien nicht Weltmeister wurde – nur einmal traf. 1970 hatte er aber nochmal seinen grossen Auftritt. Neben vier erzielten Toren bereitete er ausserdem sechs weitere vor. 2022 starb «O Rei» 82-jährig.

In seinem letzten WM-Spiel gewann Pelé noch einmal den WM-Titel. Bild: AP

8 Sandor Kocsis

11 Tore in 5 Spielen an einer Weltmeisterschaft

2,2 Tore erzielte Sandor Kocsis pro WM-Spiel. Der Ungar nahm lediglich 1954 teil, als die Jahrhundertelf Favorit auf den Titel war. Bekanntlich verlor Ungarn damals im Final 2:3 gegen Deutschland. Das Spiel ging als «Wunder von Bern» in die Geschichte ein. Für Kocsis, der zuvor in jedem Spiel mindestens doppelt getroffen hatte, war es die einzige Partie ohne Tor. Noch heute ist er mit 75 Treffern im Nationaltrikot aber nach Ferenc Puskas der erfolgreichste Torschütze seines Heimatlands.

Sandor Kocsis wurde 1954 WM-Torschützenkönig. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

8 Jürgen Klinsmann

11 Tore in 17 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Mit Jürgen Klinsmann hat noch ein dritter Deutscher mehr als zehn WM-Tore erzielt. 1990 traf er bis zum Achtelfinal dreimal, konnte zum Gewinn des Titels aber keinen weiteren Treffer mehr beitragen. 1994 und 1998, als Deutschland jeweils im Viertelfinal ausschied, traf er fünf- bzw. dreimal. Später wurde er Bundestrainer und trug so zum Sommermärchen 2006 bei.

1990 wurde Jürgen Klinsmann mit Deutschland Weltmeister. Bild: imago-images.de

Den 10. Platz in der Liste der erfolgreichsten Torschützen an Weltmeisterschaften mit je zehn Toren teilen sich Helmut Rahn (10 Spiele), Gary Lineker, Gabriel Batistuta (je 12), Teofilo Cubillas (13), Thomas Müller (19) und Grzegorz Lato (20).