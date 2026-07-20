Das Netz lacht: Diese Memes bringen den WM-Final auf den Punkt. Bild: x/instagram/watson/imago

Das Netz kennt keine Gnade: 15 Memes zum WM-Final

Kein Torschuss, eine Rote Karte, eine viel diskutierte Halbzeitshow: Der WM-Final lieferte alles, was das Netz braucht. Die 15 besten Memes zum spanischen WM-Titel.

Claudia Carvalho Folge mir

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Spanien ist zum zweiten Mal Weltmeister – 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien, entschieden durch Ferran Torres in der 106. Minute. Argentinien brachte in den ersten 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Enzo Fernandez sah nach einem Foul an Pau Cubarsi die Rote Karte. Die Halbzeitshow spaltete die Fussballwelt. Und dann war da noch das legendäre Badewannen-Foto von Messi und Yamal, das nach diesem Abend eine ganz neue Bedeutung bekam.

Die 15 besten Memes zum WM-Final:

UNO-Reverse: Der Kreis schliesst sich

2007 badete Lionel Messi das Baby Lamine Yamal – 19 Jahre später revanchiert sich Yamal.

Das Baby, das zur Bedrohung wurde

Voldemort liess Harry entkommen, Scar liess Simba entkommen – und Lionel Messi hielt ein Baby namens Lamine Yamal im Arm. Alle drei bekamen es Jahre später mit einem erwachsenen Gegner zu tun.

Bild: instagram

Ich komme, aber ich nehme keine Shots

Argentinien brachte in 120 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Wer also an der Bar auf Shots verzichtet, macht es den Argentiniern gleich.

Bild: x/@JohnArndt

Rot ist rot: Enzo Fernandez, geprüfter Bison-Imitator

Oben rennt Enzo Fernandez den armen Pau Cubarsi über den Haufen und sieht Rot. Unten macht ein Bison mit einem Touristen dasselbe – nur ohne Karte, weil in Yellowstone bekanntlich kein VAR steht.

Ahh. doch nicht: Erst Ekstase, dann Ernüchterung

Carlos Alcaraz feiert, jubelt – und dann, merkt er es selber...

Der Frosch schlägt den Superstar

Weil Kermit an diesem Final auftrat, hat die berühmteste Puppe der Welt nun mehr WM-Final-Auftritte vorzuweisen als Cristiano Ronaldo. Fünf Ballons d'Or, über 900 Tore – und trotzdem geschlagen von einem Frosch.

Bild: instagram

Die Halbzeitshow gegen den Rest der Welt

Amerika ist begeistert von der eigenen Halbzeitshow – der Rest der Welt reagiert mit verzogener Miene.

Bild: x

Betrieb im Flugmodus

Der brasilianische Ronaldo sitzt in der Halftime-Show mit Madonna und Ronaldinho im Auto und stellt komplett auf Durchzug. Etwa so wirkte Argentiniens Offensive im Final – anwesend, aber offline.

Die kleinste Bühne der Welt

Grosses Stadion, riesiges Publikum – und dann diese Bühne. Die Fans verglichen die Halbzeitshow kurzerhand mit SpongeBob Schwammkopf: viel Rasen, kleine Show.

Bild: instagram

Wenn beide Trikots im Schrank hängen

Barça-Fans erlebten den Final wie eine Bollywood-Dreiecksbeziehung: Wer auch gewinnt, es tut irgendwo weh.

Kein Final? Dann halt Fanblock

Cristiano Ronaldo, Neymar, Modric, Salah, Kane, Haaland, Vinicius, Bellingham und Mbappé – gemeinsam auf der Tribüne, alle im spanischen Trikot. Wer keinen Final spielt, unterstützt eben jemand anderen – nur nicht Argentinien.

Die ganze Fussballwelt jubelte mit Spanien mit

Die Schweizer dürften bei Spaniens Sieg ganz vorne mitgejubelt haben.

Merinos Dance-Moves

Merino imitierte bei der Siegerehrung Donald Trumps berühmten Tanz – vor dessen eigenen Augen.

Die Taktik ging wohl nicht ganz auf...

Wüste Szenen nach dem Finalspiel – mittlerweile wird Argentiniens Taktik schon als «Box-Fussball» beschrieben. Vielleicht eine neue Sportart für die Argentinier?

Der Titel geht an Spanien und Messi muss nun in den Verliererwagen

Messi steigt in den Wagen der Verlierer ein, während Spanien mit dem WM-Titel davonfährt – und der FIFA-Präsident Gianni Infantino bekommt vorher noch was zu hören von Messi …