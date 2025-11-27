freundlich
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Europa League: YB trifft auf Aston Villa – das Spiel im Liveticker

Liveticker

YB zu Gast bei Aston Villa – eine Monsteraufgabe in der Europa League

27.11.2025, 17:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Donnerstag stehen Basel, die Young Boys und Lausanne-Sport im Europacup-Einsatz.
  • Die schwierigste Aufgabe haben die Young Boys, die in der Ligaphase der Europa League beim derzeitigen Vierten der englischen Premier League, Aston Villa, antreten.
  • Ein Punktgewinn käme einer Sensation gleich, wäre aber im Kampf um die Plätze in der K.o.-Phase zentral.
  • Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
So unfassbar dominant ist Arsenal bei Standards – und so schnell war der Mbappé-Hattrick
Mehr Fussball:
Schon wieder verletzt: Keine WM für Neymar?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
YB zu Gast bei Aston Villa – eine Monsteraufgabe in der Europa League
Zur Story