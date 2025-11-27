Liveticker
YB zu Gast bei Aston Villa – eine Monsteraufgabe in der Europa League
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstag stehen Basel, die Young Boys und Lausanne-Sport im Europacup-Einsatz.
- Die schwierigste Aufgabe haben die Young Boys, die in der Ligaphase der Europa League beim derzeitigen Vierten der englischen Premier League, Aston Villa, antreten.
- Ein Punktgewinn käme einer Sensation gleich, wäre aber im Kampf um die Plätze in der K.o.-Phase zentral.
Anpfiff ist um 18.45 Uhr.