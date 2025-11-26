Noni Madueke schiesst die Bayern zum Sieg gegen Arsenal. Bild: keystone

Arsenal trocknet die Bayern ab – Liverpool mit nächstem Debakel – Mbappé rettet Real

Am 5. Spieltag der Champions League gibt Inter Mailand erstmals Punkte ab. Real Madrid gewinnt dank Kylian Mbappé und auch PSG sichert sich drei Punkte.

Arsenal – Bayern 3:1

Im Spitzenspiel zwischen Arsenal und dem FC Bayern, beide Klubs hatten in der Königsklasse bisher keine Punkte abgegeben und führen ihre heimischen Ligen an, gehen die Londoner als Sieger vom Platz. Der 3:1-Sieg gegen Bayern sichert Arsenal nicht nur drei Punkte, sondern auch die alleinige Tabellenführung.

Der Ausgleich von Supertalent Lennart Karl bringt den Hausherren am Ende nichts. Video: SRF

Den Unterschied machten die Hausherren aus London in der zweiten Halbzeit. Während Bayern-Superstar Harry Kane komplett abgemeldet wurde, konnte Arsenal von gleich zwei Patzern von Manuel Neuer (beim 1:0 und beim 3:1) profitieren.

Arsenal - Bayern München 3:1 (1:1)

SR Guida (ITA).

Tore: 22. Timber 1:0. 32. Karl 1:1. 69. Madueke 2:1. 77. Martinelli 3:1.

Atlético Madrid – Inter 2:1

Nach der Niederlage im Mailänder Derby am Wochenende gegen die AC Milan fuhr Inter Mailand in der Champions League einen weiteren Dämpfer ein. In der 93. Minute traf Jose Gimenez für Atletico Madrid nach einem ausgeglichenen Spiel zum 2:1-Endstand.

Das 1:0 von Atlético Madrid war umstritten. Video: SRF

Die Last-Minute-Niederlage ist eine bittere für Inter, die in dieser Saison in der Königsklasse noch nie verloren hatten und nun die Tabellenführung abgeben mussten.

Atlético Madrid - Inter Mailand 2:1 (1:0)

SR Letexier (FRA).

Tore: 9. Alvarez 1:0. 54. Zielinski 1:1. 93. Gimenez 2:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji.

PSG – Tottenham 5:3

In Paris gab es jede. menge Tore zu sehen – obwohl es erst nach mehr als einer halben Stunde losging. Zwei Mal konnten die Gäste aus England in Führung gehen, danach drehte Titelverteidiger PSG das Spiel definitiv. Der Brasilianer Vitinha brillierte mit einem Hattrick.

Vitinha trifft herrlich zum 1:1. Video: SRF

Paris Saint-Germain - Tottenham 5:3 (1:1)

SR Zwayer.

Tore: 35. Richarlison 0:1. 45. Vitinha 1:1. 50. Kolo Muani 1:2. 53. Vitinha 2:2. 59. Ruiz 3:2. 65. Pacho 4:2. 72. Kolo Muani 4:3. 76. Vitinha (Penalty) 5:3.

Bemerkungen: 93. Rote Karte gegen Hernandez (Paris Saint-Germain).

Liverpool – PSV 1:4

Das Tief des FC Liverpool dauert an. Die Reds verlieren zuhause gegen den niederländischen Vertreter PSV Eindhoven klar und deutlich mit 1:4. Die Hausherren gerieten bereits nach sechs Minuten in Rückstand, nachdem sich Abwehrchef Virgil van Dijk ein dämliches Handspiel im eigenen Strafraum leistete und Ivan Perisic den fälligen Penalty versenkte.

Nachdem Liverpool in der Person von Dominik Szoboszlai reagieren und ausgleichen konnte, schien die Partie völlig offen. Doch nach der Pause fiel die Mannschaft von Trainer Arne Slot wieder völlig auseinander.

Liverpool - PSV Eindhoven 1:4 (1:1)

SR Hernandez (ESP).

Tore: 6. Perisic (Penalty) 0:1. 16. Szoboszlai 1:1. 56. Til 1:2. 73. Driouech 1:3. 92. Driouech 1:4.

Olympiakos – Real Madrid 3:4

Nach dem 2:2 am Wochenende gegen Elche in der Liga tat sich Real Madrid in der Partie gegen Olympiakos Piräus erneut überraschend schwer. Dennoch resultierte am Ende, vor allem Kylian Mbappé sei Dank, ein 4:3-Sieg.

Mbappé rettet Real mit einem Blitz-Hattrick. Video: SRF

Nach einem frühen Gegentor realisierte der französische Nationalspieler innert sieben Minuten (22., 24., 29.) einen Hattrick, ehe er nach der Pause und einem Tor der Griechen erneut traf und den Königlichen den Sieg sicherte.

Olympiakos - Real Madrid 3:4 (1:3)

SR Oliver (ENG).

Tore: 8. Chiquinho 1:0. 22. Mbappé 1:1. 24. Mbappé 1:2. 29. Mbappé 1:3. 52. Taremi 2:3. 60. Mbappé 2:4. 81. El Kaabi 3:4.

Eintracht Frankfurt – Atalanta 0:3

Ebenfalls nicht im Einsatz stand Aurèle Amenda für die Eintracht Frankfurt. Die 0:3-Niederlage seines Teams gegen Atalanta Bergamo musste der Schweizer Verteidiger mit vier Länderspieleinsätzen von der Bank aus sehen.

Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo 0:3 (0:0)

SR Kavanagh (ENG).

Tore: 60. Lookman 0:1. 62. Ederson 0:2. 65. De Ketelaere 0:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Sporting Lissabon – Brügge 3:0

Einen souveränen und diskussionslosen Sieg feierte auch Sporting Lissabon zuhause gegen Brügge. Die Hausherren stellten die Weichen früh auf Sieg, Geovany Quenda und Luis Suarez waren mit einem Doppelpack in der 24. und 31. Minute dafür verantwortlich. Trincao sorgte in der 70. Minute für den Schlusspunkt.

Sporting Lissabon - FC Brügge 3:0 (2:0)

SR Stieler (GER).

Tore: 24. Quenda 1:0. 31. Suarez 2:0, 70. Trincao.

Pafos – Monaco 2:2

Die AS Monaco vergibt auswärts auf Zypern möglicherweise wichtige Punkte. Zwei Mal geht die Mannschaft aus der Ligue 1, bei der Nati-Spieler Denis Zakaria durchspielte, in Führung. Zwei Mal konnten die Hausherren von Pafos ausgleichen. Besonders bitter: Der Treffer zum 2:2-Endstand in der 88. Minute war ein Eigentor von Monaco-Verteidiger Mohammed Salisu.

Pafos - Monaco 2:2 (1:2)

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 5. Minamino 0:1. 18. David Luiz 1:1. 26. Balogun 1:2. 88. Salisu (Eigentor) 2:2.

Bemerkungen: Monaco mit Zakaria, ohne Köhn (Ersatz).

Kopenhagen – Kairat Almaty 3:2

Unnötig ungemütlich wurde auch das Heimspiel des FC Kopenhagen gegen Kairat Almaty. Nach 73 Minuten und dem Tor von Robert zum 3:0 schien der Sieg festzustehen. Doch Dastan Satpajew und Olzhas Bajbek brachten mit einem Doppelschlag plötzlich die Spannung wieder zurück. In der Nachspielzeit musste Kopenhagen zittern, brachte die drei Punkte am Ende aber über die Ziellinie.

FC Kopenhagen - Kairat Almaty 3:2 (1:0)

SR Walsh (SCO).

Tore: 26. Dadason 1:0. 59. Larsson (Penalty) 2:0. 73. Robert 3:0. 81. Satpajew 3:1. 90. Bajbek 3:2.