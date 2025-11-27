Donyell Malen wird von YB-Fans mit Bier und Bierbechern beworfne. Bild: keystone

YB-Endspurt bei Aston Villa bleibt unbelohnt – Malen schiesst die Berner ab

Die Young Boys können den Favoriten Aston Villa nicht ärgern. Der Klub aus der englischen Premier League ist in der 5. Runde der Europa League klar besser und gewinnt 2:1.

Der niederländische Internationale Donyell Malen war im Villa Park in Birmingham die grosse Figur. Er tat dem Gast aus Bern weh, und musste dafür leiden. Nach seinem Kopfballtor zum 1:0 jubelte Malen vor der Fankurve der YB-Fans und wurde dafür mit Bierbechern eingedeckt. Kurz vor der Pause doppelte er, mittlerweile leicht an der Stirn blutend, nach und sorgte für klare Verhältnisse.

YB tat sich gegen den Vierten der Premier League sehr schwer, offensiv in Erscheinung zu treten. Erst in der Schlussphase, als Aston Villa deutlich zurücksteckte, kam man besser ins Spiel. Das 1:2 durch Joël Monteiro fiel erst in der Nachspielzeit und damit zu spät.

Eingeläutet hatte das Team von Gerardo Seoane seinen Endspurt 20 Minuten vor Schluss. Chris Bedia schloss eine wunderbare Kombination ab, der Treffer wurde allerdings wegen einer knappen Offsideposition nicht anerkannt. So fehlte am Ende doch einiges für die grosse Wende.

Bis weit in die zweite Halbzeit konnten die Young Boys, die ohne den gesperrten Armin Gigovic sowie die verletzten Edimilson Fernandes und Ebrima Colley antreten mussten, den argentinischen Weltmeistergoalie Emiliano Martinez kaum ins Schwitzen bringen. Nach der dritten Niederlage im fünften Spiel der Ligaphase wird es nun eng mit der Qualifikation für die Sechzehntelfinals.

In zwei Wochen ist zuhause gegen Lille ein Sieg schon fast Pflicht.

Aston Villa - Young Boys 2:1 (2:0)

32'158 Zuschauer. - SR Kabakov (BUL).

Tore: 27. Malen 1:0. 42. Malen 2:0. 91. Monteiro 2:1.

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Lindelöf, Torres (60. Konsa), Maatsen; Sancho, Onana (80. Kamara), Tielemans (60. Watkins), Guessand; Malen (60. Barkley), Rogers (60. Buendia).

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou (84. Wüthrich), Benito, Hadjam; Raveloson (64. Sanches), Lauper; Males (64. Virginius), Pech, Fassnacht (70. Monteiro); Cordova (70. Bedia).

Bemerkungen: YB ohne Gigovic (gesperrt), Colley, Fernandes und Conte (verletzt).

Verwarnungen: 48. Lauper. 62. Onana. 98. Maatsen. (abu/sda)