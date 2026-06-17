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Argentinien gegen Algerien – WM 2026 mit Messi live in Ticker und TV

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Gegen Algerien starten auch Messi und Weltmeister Argentinien in die WM

17.06.2026, 03:0017.06.2026, 03:00

Vor vier Jahren krönte Lionel Messi seine Karriere mit dem langersehnten WM-Titel. In Argentinien stieg er damit endgültig auf eine Stufe mit Diego Maradona auf. Als Titelverteidiger startet die Albiceleste nun in die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Gegner ist Algerien, das mit Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Ibrahim Maza (Leverkusen), Ramy Bensebaini (Dortmund) oder auch Amine Gouiri (Marseille) einige gute Spieler im Kader hat.

Das Spiel siehst du hier ab 3 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF.

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