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Portugal gegen Kroatien – WM-Sechzehntelfinal live in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

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Portugal ist früh gefährlich – ein Tor fällt gegen Kroatien aber noch nicht

02.07.2026, 23:5103.07.2026, 01:18
Cristiano Ronaldo beendet Karriere im Nationalteam nach der WM – sagt seine Schwester
Cup Tree provided by Sofascore

Es ist das Duell der alten Männer und ehemaligen Real-Madrid-Kollegen: Cristiano Ronaldo trifft mit Portugal auf Luka Modrics Kroatien. Obwohl beide schon über 40 Jahre alt sind, sind sie bei ihren Nationalteams noch immer in der Startformation gesetzt. So auch im Direktduell im WM-Sechzehntelfinal. Dieser findet in Toronto statt und wird in der Nacht auf Freitag um 1 Uhr (Schweizer Zeit) angepfiffen.

Wer sichert sich den Platz im Achtelfinal gegen Europameister Spanien? Hier findest du es im Liveticker und im Stream vom SRF heraus.

Keine österreichische Sensation gegen den Europameister: Spanien steht im WM-Achtelfinal
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