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Basel reagiert in Spiel 1 nach Lichtsteiner gegen Luzern schnell auf Fehlstart

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Am Mittwoch hat der FC Basel Stephan Lichtsteiner nach nicht einmal acht Monaten des Traineramts enthoben – trotz Vertrags bis 2029. In Luzern trägt nun interimsweise der bisherige Assistenztrainer Luigi Nocentini die Verantwortung. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen soll er den Abwärtstrend nun vorerst stoppen. Eine einfache Aufgabe wird das aber nicht.

Denn die Luzerner sind nach einem schwachen Start nun seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. In der Tabelle könnte Luzern mit einem Sieg auf den vierten Platz vorrücken und damit auch am FCB vorbeiziehen.



Das Spiel kannst du hier ab 16.30 Uhr im Liveticker verfolgen. Ebenfalls um diese Zeit beginnt das Léman-Derby zwischen Lausanne-Sport und Servette. (nih)

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