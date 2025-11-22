wechselnd bewölkt-3°
Ski live: Der Weltcup-Slalom der Männer in Gurgl im SRF Stream + Ticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Die Schweizer Slalom-Cracks sind auf Wiedergutmachung aus

22.11.2025, 09:19

Die Startliste

1 Lucas Pinheiro Braathen
2 Clément Noël
3 Henrik Kristoffersen
4 Timon Haugan
5 Atle Lie McGrath
6 Loïc Meillard
7 Fabio Gstrein
8 Daniel Yule
9 Tanguy Nef
10 Steven Amiez
11 Linus Strasser
12 Dave Ryding
13 Manuel Feller
14 Albert Popov
15 Samuel Kolega
16 Kristoffer Jakobsen
17 Victor Muffat-Jeandet
18 Benjamin Ritchie
19 Alex Vinatzer
20 Filip Zubcic

Die weiteren Schweizer:
33 Ramon Zenhäusern
35 Marc Rochat
37 Luca Aerni​

1. Lauf 10.30 Uhr | 2. Lauf 13.30 Uhr

Wen Shiffrin mit ihrem neusten Rentier ehrt – und an wen Pinheiro Braathen dachte
Mehr vom Ski-Weltcup:
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
quelle: keystone / alessandro della valle
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
