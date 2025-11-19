Höfl-Riesch (links) und Vonn 2013 in St. Anton. Bild: imago sportfotodienst

Sie waren Freundinnen – jetzt verrät Höfl-Riesch, warum es zum Bruch mit Vonn kam

Die deutsche Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat viele Erfolge auf der Piste gefeiert. Ebenso wie Lindsey Vonn. Die Ski-Stars waren früher gut befreundet – bis die eine der anderen auch mal um die Ohren fuhr.

Melanie Muschong / t-online

Ein Artikel von

Maria Höfl-Riesch ist dreifache Olympiasiegerin und hat 2014 ihre Karriere als Skirennfahrerin beendet. Ihre frühere Konkurrentin Lindsey Vonn hat ebenso Gold bei Winterspielen gewonnen und ist inzwischen wieder auf den Pisten im Weltcup unterwegs. Die Deutsche und der US-Star waren einst befreundet, doch die Verbindung ging in die Brüche.

Über das «Warum» hat Höfl-Riesch nun gesprochen. Im «Sport1»-Podcast «Deep Dive» sagte Höfl-Riesch offen über die Gründe für die Entfremdung: «Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie daran schuld war, dass wir uns entzweit haben, da hat sicher jeder seinen Anteil dran gehabt. Aber: Sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe, als andersrum.»

Die beiden Ski-Stars bei einem Medientermin. bild: imago-images.de

«Gab es auch Knatsch»

Vonn und Höfl-Riesch lernten sich mit 15 Jahren bei einer Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada kennen und wurden später auf Weltcup-Niveau zu starken Konkurrentinnen. Während Höfl-Riesch 2009 Slalom-Weltmeisterin wurde, sicherte sich Vonn in dem Jahr den Titel im Super-G und der Abfahrt.

In der Saison 2010/11 gewann die Deutsche zudem den Gesamtweltcup – mit nur drei Punkten Vorsprung auf Vonn. Für die Freundschaft war das nicht förderlich, da Vonn sich wegen eines ausgefallenen Rennens hintergangen fühlte. Höfl-Riesch dazu im Podcast: «Als sich dann das Duell auch um den Gesamtweltcup zugespitzt hat, gab es auch Knatsch. Das war so.»

Zwar hätten sich beide laut Höfl-Riesch ausgesprochen, doch das Verhältnis von einst hätten sie nicht mehr wieder herstellen können. Vonn ist inzwischen wieder im Weltcup aktiv und will im kommenden Jahr an den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilnehmen. (ram/t-online)

