Sport

Liveticker

Ski alpin: Der Riesenslalom der Frauen in Courchevel im Liveticker



Liveticker

Alle gegen Shiffrin – Holdeners Chance, es in Courchevel besser zu machen

Die Ausgangslage

Alice Robinson ist zurück im Weltcup. Die 18-jährige Neuseeländerin hatte völlig überraschend beim Saisonauftakt in Sölden gewonnen, den zweiten Riesenslalom in Killington (USA) jedoch angeschlagen ausgelassen. Nun fordert Robinson die grosse Dominatorin Mikaela Shiffrin, die bei ihrem Heimrennen «nur» Dritte geworden ist und damit weiter auf den ersten Sieg in dieser Disziplin in diesem Winter wartet.

Die Amerikanerin, im Gesamtweltcup bereits überlegen auf Rang 1, ist dennoch die Topfavoritin. Herausgefordert wird sie insbesondere auch von den italienischen Technikerinnen, die in Killington durch Marta Bassino und Federica Brignone einen Doppelsieg feierten.

Bild: AP

Shiffrin eröffnet das Rennen um 10.30 Uhr, bereits mit Startnummer 3 folgt Wendy Holdener als erste Schweizerin. Man darf darauf gespannt sein, wie sie den Flop vom Sonntag verdaut hat, als sie im Parallelrennen in St.Moritz bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden war. Die Startnummern der weiteren Schweizerinnen:



16 Michelle Gisin

22 Lara Gut-Behrami

23 Andrea Ellenberger

33 Corinne Suter

51 Simone Wild

60 Aline Danioth



Der entscheidende 2. Lauf beginnt um 13.30 Uhr. (ram)

Abonniere unseren Newsletter