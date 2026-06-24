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Kolumbien gegen DR Kongo – die WM 2026 live in Ticker und Stream

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Setzt sich Kolumbien wieder vor Portugal? Oder überrascht DR Kongo erneut?

24.06.2026, 03:4324.06.2026, 03:43
Auf die Fragen nach Lionel Messi hat Cristiano Ronaldo keinen Bock

Zum Auftakt hat Kolumbien Usbekistan 3:1 geschlagen. Nun treffen die Cafeteros auf die Demokratische Republik Kongo, die Portugal einen Punkt abgerungen hat. Gewinnt Kolumbien auch sein zweites Gruppenspiel, bleibt es mit zwei Punkten Vorsprung vor den Portugiesen, die Usbekistan am Dienstagabend 5:0 niedergekantert haben. Nur dann würde ein Unentschieden im Direktduell zum Abschluss den Kolumbianern zum Gruppensieg reichen.

Das Spiel Kolumbien – DR Kongo kannst du hier ab 4 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.

Diese Teams sind bereits fix für die K.-o.-Phase qualifiziert – und wer noch hoffen kann
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