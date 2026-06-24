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Setzt sich Kolumbien wieder vor Portugal? Oder überrascht DR Kongo erneut?
Zum Auftakt hat Kolumbien Usbekistan 3:1 geschlagen. Nun treffen die Cafeteros auf die Demokratische Republik Kongo, die Portugal einen Punkt abgerungen hat. Gewinnt Kolumbien auch sein zweites Gruppenspiel, bleibt es mit zwei Punkten Vorsprung vor den Portugiesen, die Usbekistan am Dienstagabend 5:0 niedergekantert haben. Nur dann würde ein Unentschieden im Direktduell zum Abschluss den Kolumbianern zum Gruppensieg reichen.
Das Spiel Kolumbien – DR Kongo kannst du hier ab 4 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.
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