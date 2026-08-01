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Monteiro trifft nach schöner Einzelleistung: YB führt im Kantonsderby gegen den Meister
- In der 2. Runde der Super League kommt es am Samstagabend (20.30 Uhr) im Berner Oberland zum Kantonsderby zwischen Schweizer Meister Thun und den Young Boys. Beide Teams gehörten am vergangenen Wochenende zu den Auftaktsiegern.
- Eröffnet wurde der Spieltag mit den Duellen zwischen Zürich und Servette sowie Basel und Lausanne-Sport. Während Zürich und Servette nach Niederlagen in der ersten Runde auf den ersten Saisonsieg hoffen, strebt der FCB nach dem Auftakterfolg in Genf gegen den zweiten Super-League-Vertreter vom Lac Léman den zweiten Sieg an. Die Partien in Basel und Zürich starteten um 18.00 Uhr. (sda)