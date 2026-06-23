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Trifft Haaland auch gegen Senegal? Erster echter Gradmesser für Geheimfavorit Norwegen

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Norwegen hat in seinem ersten WM-Spiel seit 1998 souverän gegen den Irak gewonnen. Erling Haaland traf beim 4:1-Erfolg doppelt. Schiesst der Superstürmer gegen den Senegal sein nächstes WM-Tor? Das Team um Sadio Mané ist der erste echte Gradmesser für den skandinavischen Geheimfavoriten. Ausserdem ist es wohl auch das Duell um Platz 2 hinter Frankreich. Wobei Norwegen selbst bei einer Niederlage gegen den Senegal mit einem Sieg gegen die Bleus im letzten Gruppenspiel noch den Gruppensieg holen könnte.



Die Partie siehst du hier ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF.