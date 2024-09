4 Schweizer Klubs starten in die Champions Hockey League – das willst du wissen

Die Top 16 erreichen die K.o.-Phase, die am 12. November mit den Achtelfinals beginnt und im System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Einzige Ausnahme ist der Final, der in einem Spiel entschieden wird und für den 18. Februar angesetzt ist.

Als letztjähriger Sieger der Champions Hockey League ist Servette-Genf automatisch gesetzt, obwohl die Westschweizer mit Platz 10 in der Schweizer Regular Season die Qualifikation deutlich verpasst hätten. Daneben sind auch die ZSC Lions als Schweizer Meister sowie Fribourg-Gottéron (2. der Regular Season) und Lausanne (3. der Regular Season) in der CHL dabei.

Gregor Kobel tritt in Yann Sommers grosse Fussstapfen: «Endlich am Ziel meiner Träume»

Yann Sommer ist Geschichte in der Nati. Am Donnerstag steht in der Nations League gegen Dänemark erstmals Gregor Kobel als Nummer 1 im Tor. Trainer Yakin sagt: «Gregor hat lange auf diesen Moment gewartet.»

Es war zu Beginn dieses EM-Sommers in Stuttgart, als Gregor Kobel spürte, wie man Herzen höherschlagen lässt. Nach dem einzigen öffentlichen Training der Nati im Stadion an der Waldau blieb er allein auf weiter Flur, um die Autogrammwünsche der jungen Zaungäste zu erfüllen. Vielleicht mochte sich Kobel in der Stadt, in der er mit dem ortsansässigen VfB im Juni 2020 aufgestiegen und sein Stern so richtig aufgegangen war, einfach von der lieben Seite zeigen. In jedem Fall steht die Aktion symbolhaft dafür, was für repräsentative Aufgaben künftig folgen mögen. Für ihn, der wie ein Maikäfer gestrahlt hat, als Trainer Murat Yakin irgendwann nach dem Turnier mitteilte: «Du bist jetzt meine neue Nummer 1.»