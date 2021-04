Schweizer Cup: Der Viertelfinal zwischen Lugano und Luzern im Liveticker

Die Trade-Deadline in der NHL ist vorbei – das waren die wichtigsten Deals

Gestern Nacht bot sich den NHL-Teams die letzte Möglichkeit, vor den Playoffs noch Trades zu tätigen. Viele Teams packten die Gelegenheit beim Schopf und schickten Spieler und Draft-Picks hin und her. Wir fassen die wichtigsten Deals vor der Trade-Deadline zusammen.

Die Boston Bruins landen den grössten Fisch auf dem Trade-Markt. Taylor Hall spielt in dieser Saison auf den ersten Blick unterirdisch. Zwei Tore und 17 Assists in 37 Spielen sind nicht, was man sich vom ehemaligen Liga-MVP gewohnt ist.

Doch ein zweiter Blick zeigt: Hall bringt seinem Team immer noch extrem viel Zug nach vorne. Dieses Jahr ist der Kanadier, der noch nie ein herausragender Schütze war, einfach von extrem viel Abschlusspech verfolgt. Seine Schusseffizienz liegt bei 2,27 Prozent. …