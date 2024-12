Liveticker

Schlägt Camille Rast schon wieder zu? Der Slalom von Killington findet ohne Shiffrin statt

Mehr «Sport»

Das Wichtigste in Kürze:

Am Sonntag findet in Killington an der amerikanischen Ostküste der dritte Slalom der Saison statt.

Mit Camille Rast, zuletzt im österreichischen Gurgl Dritte, und Wendy Holdener (4. Platz) peilen zwei Schweizerinnen die Podestplätze an.

Im Normalfall haushohe Favoritin wäre die zweifache Saisonsiegerin Mikaela Shiffrin. Allerdings stürzte die 99-fache Weltcup-Siegerin am Samstag in Killington als Halbzeit-Führende im Riesenslalom heftig und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Sie verzichtet deshalb auf einen Start im Slalom.

Der erste Lauf beginnt um 16 Uhr. Der zweite Lauf startet dann um 19 Uhr.

Die Startliste

1 Zrinka Ljutic CRO

2 Wendy Holdener SUI

3 Anna Swenn Larsson SWE

4 Katharina Liensberger AUT

5 Michelle Gisin SUI

6 Camille Rast SUI

7 Lena Dürr GER

8 Paula Moltzan USA

9 Katharina Huber AUT

10 Katharina Truppe AUT

11 Neja Dvornik SLO

12 Melanie Meillard SUI

13 Leona Popovic CRO

14 Sara Hector SWE

15 Ali Nullmeyer CAN

16 Katharina Gallhuber AUT

17 Mina Fuerst Holtmann NOR

18 Lara Colturi ALB

19 Martina Peterlini ITA

20 Laurence St-Germain CAN

28 Nicole Good SUI

33 Aline Danioth SUI

36 Elena Stoffel SUI

51 Eliane Christen SUI

55 Alien Höpli SUI​