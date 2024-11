Lindsey Vonn dieser Tage im Training. Bild: instagram

Odermatt und Goggia staunen über Vonn – so schnell ist die Rückkehrerin im Training

Das Comeback von Lindsey Vonn wird konkreter. Für die Weltcup-Rennen in St.Moritz vor Weihnachten hat die Amerikanerin eine Wildcard beantragt. Im Training in den USA schauten Schweizer Asse genau hin bei Vonn.

Mehr «Sport»

Dieses Weltcup-Wochenende steht ganz im Zeichen von Mikaela Shiffrin. Gelingt es der Amerikanerin bei den Heimrennen in Killington (Vermont), zum 100. Mal im Weltcup zu gewinnen?

In der Woche darauf stehen dann die ersten Speed-Bewerbe des Winters auf dem Programm, wenn die Männer in Beaver Creek starten. Die Cracks sind schon jetzt nach Übersee gereist, um sich dort vorzubereiten. Superstar Marco Odermatt trainiert in Copper Mountain – genau wie Lindsey Vonn.

Die 40-Jährige will nach fünf Jahren Absenz in den Weltcup zurückkehren. Vonn hat ein künstliches Kniegelenk, viele Beobachter stehen ihren Comeback-Plänen deshalb sehr kritisch gegenüber.

«Wow, das sieht sooo gut aus»

Vielleicht hat es die Siegerin von 82 Weltcuprennen aber immer noch drauf. Er habe Vonn im Training fahren gesehen, erzählte Odermatt dem «Blick». Was der Gesamtweltcupsieger der letzten drei Winter sah, erstaunte ihn. «Sie hat auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht. Lindsey fährt technisch sogar noch sauberer, als ich sie in Erinnerung hatte.» Er sei sich sicher, dass Vonn auf weichem, aggressivem Schnee besonders in den Gleiter-Abschnitten richtig schnell sein werde.

Andere Ski-Grössen sahen ein Video, das Vonn auf Instagram postete, und waren begeistert. «Eine echte Königin zweifelt nie an ihrer Herrschaft», kommentierte die Italienerin Sofia Goggia. «Wow, das sieht sooo gut aus», meinte deren Landsmann Christof Innerhofer. Der Schwede Hans Olsson fragte, ob es sich um aktuelle Aufnahmen handle oder solche aus ihrer Blüte. Und die 43-jährige Anja Pärson gab zu, neidisch zu sein: «Es würde ein Traum in Erfüllung gehen, noch einmal so schnell zu fahren. Geniesse jeden Moment!»

WM-Medaille im Februar?

Gar noch einen Schritt weiter geht der Schweizer Justin Murisier. Als Skiprofi dürfe er nicht auf Skirennen wetten, sagte er dem «Blick». «Ansonsten würde ich Geld darauf setzen, dass Lindsey eine WM-Medaille gewinnen wird.» Der Grund: Die Frauen-Abfahrt in Saalbach sei sehr flach und Vonn werde ihre Stärken beim Gleiten voll ausspielen können.

Im US-Team war Vonn angeblich bereits die Schnellste im Training und gemäss dem Coach der Schweizer Abfahrerinnen habe sie in einem Lauf lediglich 1,3 Sekunden auf Lara Gut-Behrami verloren. Erste Erkenntnisse unter Wettkampfbedingungen soll es am kommenden Wochenende geben. Dann plant Lindsey Vonn in Copper Mountain den Start in einer Abfahrt und einem Super-G im Rahmen von FIS-Rennen, der dritthöchsten Stufe. (ram)