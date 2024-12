Slalom der Frauen, Killington 1. Camille Rast (SUI) 1:46,87

2. Wendy Holdener (SUI) +0,57

2. Anna Swenn Larsson (SWE) +0,57 …

4. Lena Dürr (GER) +0,60

5. Melanie Meillard (SUI) +0,77

15. Aline Höpli (SUI) +2,26

19. Michelle Gisin (SUI) +3,13

Out: Paula Moltzan (USA), Martina Dubovska (CZE), Emma Aicher (GER), Martina Peterlini (ITA).



Camille Rast rast in Killington zu ihrem ersten Weltcupsieg. Bild: keystone

«Es macht einfach Spass so» – Rast und Holdener feiern Doppelsieg in Killington

Die Schweizer Slalom-Spezialistinnen zeigen sich von ihrer allerbesten Seite. Camille Rast holt in Killington (USA) ihren ersten Weltcup-Sieg, Wendy Holdener wird Zweite, Mélanie Meillard Fünfte.

Camille Rast gewann mit 0,57 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener und der ex-aequo im 2. Rang klassierten Schwedin Anna Swenn Larsson. Die 25-jährige Walliserin sorgte für den ersten Schweizer Slalom-Triumph seit zwei Jahren.

Rasts Fahrt zu ihrem 1. Weltcupsieg. Video: SRF

Am 11. Dezember 2022 hatte Holdener in Sestriere gewonnen, zwei Wochen nach dem Premieren-Triumph in ihrer Spezialdisziplin in Killington. Schon damals hatte die Schwyzerin zusammen mit Swenn Larsson gefeiert, die zeitgleich Erste geworden war.

Der 2. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Der Weg an die Weltspitze schien für die starke Technikerin immer vorgezeichnet. Im März 2017 fuhr Camille Rast in Are zu Junioren-WM-Gold im Slalom. Zwei Jahre später, noch immer keine 20 Jahre alt, gewann die Walliserin in Val di Fassa auf gleicher Stufe auch Silber im Riesenslalom. Dann aber folgte der – vorläufige – Bruch in der Karriere. Probleme mit der Gesundheit, darunter neben einer Knieverletzung auch eine schwere Depression, und auch mit dem Material verhinderten während vieler Jahre ihren Aufstieg.

«Echt verrückt! Es ist alles so schnell gegangen. Ich habe mir gedacht, dieser Lauf ist so cool, da musst du einfach Vollgas geben. Das habe ich geschafft. Das Team-Resultat ist auch super, es macht einfach Spass so. Das Resultat zeigt, dass ich gut gearbeitet habe. Ich hoffe, ich kann die Form so mitnehmen. Dass ich führe im Gesamtweltcup habe ich nicht erwartet, das checke ich noch nicht.» Camille Rast

Erst seit Anfang 2024 liefert Rast konstante Resultate in den Top 10, oftmals sogar in den ersten fünf, ab. «Endlich», konstatierte sie vor neun Tagen im Zielraum in Gurgl mit Tränen in den Augen, nachdem sie mit Rang 3 erstmals über einen Weltcup-Podestplatz jubeln konnte. Am Tag vor ihrem Premierensieg doppelte sie als Dritte des Riesenslaloms in Killington nach.

«Das Herz in die Hände nehmen und einfach gehen. Das hat geklappt, es war geil zum Fahren. Dass es so weit nach vorne reicht, hätte ich nicht gedacht. Mit einer Sekunde Rückstand nach dem ersten Lauf noch zweite zu werden. Auch das Team-Ergebnis mit Camille als Siegerin und Melanie als Fünfte. Killington ist ein guter Ort, es macht Spass hier.» Wendy Holdener

Dank den 100 Punkten für ihren ersten Weltcup-Sieg übernahm Rast auch die Führung im Gesamt- und Slalom-Weltcup von Mikaela Shiffrin, die nach ihrem Sturz im Riesenslalom tags zuvor auf den Start zum Slalom verzichten musste.

Der 2. Lauf von Mélanie Meillard. Video: SRF

Der 2. Lauf von Aline Höpli. Video: SRF

Mélanie Meillard (5.), Aline Höpli (15.) – sie mit ihren ersten Weltcup-Punkten überhaupt –, und Michelle Gisin (19.) rundeten das Swiss-Ski-Topergebnis im Bundesstaat Vermont ab. (abu/sda)