Hatten in den letzten zwei Jahren gut lachen: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Bild: keystone

Der NFL-Spielplan und die wichtigsten Termine für die Saison 24/25

Die NFL-Saison steht wieder vor der Tür. Damit du kein wichtiges Spiel oder Termin verpasst, haben wir hier für dich alle Infos zusammengestellt.

Im September geht es endlich wieder los, das Ei fliegt wieder in der NFL. Und es stellt sich natürlich die grosse Frage: Kann jemand die Kansas City Chiefs, die in den letzten zwei Jahren den Super Bowl für sich entschieden haben, diese Saison vom Thron stossen?

Auch dieses Jahr werden wieder 18 Spieltage ausgetragen, jedes Team hat eine «Bye Week». Am 5. Januar 2025 endet die Regular Season.

Damit du kein wichtiges Spiel verpasst, haben wir für dich den Spielplan und die wichtigsten Termine zusammengestellt.

Traditionsgemäss startet die Saison mit einem Thursday-Night-Game, für Fans in der Schweiz bedeutet das also: Früh aufstehen am Freitag, dem 6. September. Es lohnt sich aber: Denn dann kriegen Football-Fans gleich den Leckerbissen Baltimore Ravens gegen den amtierenden Champions Kansas City Chiefs serviert.

Week 1

Freitag, 6. September 2024

Baltimore Ravens – Kansas City Chiefs (2.20 Uhr Uhr) Samstag, 7. September 2024

Green Bay Packers – Philadelphia Eagles (2:15 Uhr)

Green Bay Packers – Philadelphia Eagles (2:15 Uhr) Sonntag, 8. September 2024

Minnesota Vikings – NY Giants (19 Uhr)

Arizona Cardinals – Buffalo Bills (19 Uhr)

New England Patriots – Cincinnati Bengals (19 Uhr)

Tennessee Titans – Chicago Bears (19 Uhr)

Carolina Panthers – New Orleans Saints (19 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Atlanta Falcons (19 Uhr)

Jacksonville Jaguars – Miami Dolphins (19 Uhr)

Houston Texans – Indianapolis Colts (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – LA Chargers (22.05 Uhr)

Denver Broncos – Seattle Seahawks (22.05 Uhr)

Dallas Cowboys – Cleveland Browns (22:25 Uhr)

Washington Commanders – Tampa Bay Buccaneers (22:25 Uhr)

LA Rams – Detroit Lions (2.20 Uhr)



LA Rams – Detroit Lions (2.20 Uhr) Dienstag, 10. September 2024

NY Jets – San Francisco 49ers



Week 2

Freitag, 13. September 2024

Buffalo Bills – Miami Dolphins

Buffalo Bills – Miami Dolphins Sonntag, 15. September 2024

New Orleans Saints – Dallas Cowboys (19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – Detroit Lions (19 Uhr)

Indianapolis Colts – Green Bay Packers

(19 Uhr)

NY Jets – Tennessee Titans (19 Uhr)

San Francisco 49ers – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Seattle Seahawks – New England Patriots (19 Uhr)

NY Giants – Washinton Commanders (19 Uhr)

LA Chargers – Carolina Panthers (19 Uhr)

Cleveland Browns – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – Baltimore Ravens (19 Uhr)

LA Rams – Arizona Cardinals (22.05 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Denver Broncos (22.25 Uhr)

Chicago Bears – Houston Texans (2.20 Uhr)

Chicago Bears – Houston Texans (2.20 Uhr) Dienstag, 17. September 2024

Atlanta Falcons – Philadelphia Eagles (2.15 Uhr)



Week 3

Freitag, 20. September 2024

New England Patriots – NY Jets (2.15 Uhr)

New England Patriots – NY Jets (2.15 Uhr) Sonntag, 22. September 2024

NY Giants – Cleveland Browns (19 Uhr)

Green Bay Packers – Tennessee Titans (19 Uhr)

Chicago Bears – Indianapolis Colts (19 Uhr)

Houston Texans – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Philadelphia Eagles – New Orleans Saints (19 Uhr)

LA Chargers – Pittsburgh Steelers (19 Uhr)

Denver Broncos – Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr)

Carolina Panthers – Las Vegas Raiders (22.05 Uhr)

Miami Dolphins – Seattle Seahawks (22.05 Uhr)

Baltimore Ravens – Dallas Cowboys (22.25 Uhr)

San Francisco 49ers – LA Rams (22.25 Uhr)

Detroit Lions – Arizona Cardinals (22.25 Uhr)

Kansas City Chiefs – Atlanta Falcons (2.20 Uhr)

Kansas City Chiefs – Atlanta Falcons (2.20 Uhr) Dienstag, 24. September 2024

Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills (1.30 Uhr)

Washington Commanders – Cincinnati Bengals (2.15 Uhr)



Week 4

Freitag, 27. September 2024

Dallas Cowboys – NY Giants (2.15 Uhr)

Dallas Cowboys – NY Giants (2.15 Uhr) Sonntag, 29. September 2024

New Orleans Saints – Atlanta Falcons (19 Uhr)

LA Rams – Chicago Bears (19 Uhr)

Minnesota Vikings – Green Bay Packers (19 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts (19 Uhr)

Denver Broncos – NY Jets (19 Uhr)

Philadelphia Eagles – Tampa Bay Buccaneers

(19 Uhr)

Cincinnati Bengals – Carolina Panthers (19 Uhr)

Jacksonville Jaguars – Houston Texans (19 Uhr)

Washington Commanders – Arizona Cardinals (22.05 Uhr)

New England Patriots – San Francisco 49ers (22.05 Uhr)

Cleveland Browns – Las Vegas Raiders (22.25 Uhr)

Kansas City Chiefs – LA Chargers (22.25 Uhr)

Buffalo Bills – Baltimore Ravens (2.20 Uhr)

Buffalo Bills – Baltimore Ravens (2.20 Uhr) Dienstag, 1. Oktober 2024

Tennessee Titans – Miami Dolphins (1.30 Uhr)

Seattle Seahawks – Detroit Lions (2.15 Uhr)​

Week 5

Freitag, 4. Oktober 2024

Tampa Bay Buccaneers – Atlanta Falcons (2.15 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – Atlanta Falcons (2.15 Uhr) Sonntag, 6. Oktober 2024

NY Jets – Minnesota Vikings (15.30 Uhr)

Carolina Panthers – Chicago Bears (19 Uhr)

Baltimore Ravens – Chicago Bears (19 Uhr)

Miami Dolphins – New England Patriots (19 Uhr)

Cleveland Browns – Washington Commanders (19 Uhr)

Indianapolis Colts – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

Buffalo Bills – Houston Texans (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – Denver Broncos (22.05 Uhr)

Arizona Cardinals – San Francisco 49ers (22.05 Uhr)

Green Bay Packers – LA Rams (22.25 Uhr)

NY Giants – Seattle Seahawks (22.25 Uhr)

Dallas Cowboys – Pittsburgh Steelers (2.20 Uhr)



Dallas Cowboys – Pittsburgh Steelers (2.20 Uhr) Dienstag, 8. Oktober 2024

New Orleans Saints – Kansas City Chiefs (2.15 Uhr)



Week 6

Freitag, 11. Oktober 2024

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks (2.15 Uhr)

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks (2.15 Uhr) Sonntag, 13. Oktober 2024

Jacksonville Jaguars – Chicago Bears (15.30 Uhr)

Arizona Cardinals – Green Bay Packers (19 Uhr)

Indianapolis Colts – Tennessee Titans (19 Uhr)

Houston Texans – New England Patriots (19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints (19 Uhr)

Cleveland Browns – Philadelphia Eagles (19 Uhr)

Washington Commanders – Baltimore Ravens (19 Uhr)

LA Chargers – Denver Broncos (22.05 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Las Vegas Raiders (22.05 Uhr)

Detroit Lions – Dallas Cowboys (22.25 Uhr)

Atlanta Falcons – Carolina Panthers (22.25 Uhr)

Cincinnati Bengals – NY Giants (2.20 Uhr)



Cincinnati Bengals – NY Giants (2.20 Uhr) Dienstag, 15. Oktober 2024

Buffalo Bills – NY Jets (2.15 Uhr)



Week 7

Freitag, 18. Oktober 2024

Denver Broncos – New Orleans Saints (2.15 Uhr)

Denver Broncos – New Orleans Saints (2.15 Uhr) Sonntag, 20. Oktober 2024

New England Patriots – Jacksonville Jaguars (15.30 Uhr)

Seattle Seahawks – Atlanta Falcons (19 Uhr)

Tennessee Titans – Buffalo Bills (19 Uhr)

Cincinnati Bengals – Cleveland Browns (19 Uhr)

Houston Texans – Green Bay Packers (19 Uhr)

Miami Dolphins – Indianapolis Colts (19 Uhr)

Detroit Lions – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Philadelphia Eagles – NY Giants (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – LA Rams (22.05 Uhr)

Carolina Panthers – Washington Commanders (22.05 Uhr)

Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers (22.25 Uhr)

NY Jets – Pittsburgh Steelers (2.20 Uhr)

NY Jets – Pittsburgh Steelers (2.20 Uhr) Dienstag, 22. Oktober 2024

Baltimore Ravens – Tampa Bay Buccaneers (2.15 Uhr)

LA Chargers – Arizona Cardinals (3 Uhr)



Week 8

Freitag, 25. Oktober 2024

Minnesota Vikings – LA Rams (2.15 Uhr)

Minnesota Vikings – LA Rams (2.15 Uhr) Sonntag, 27. Oktober 2024

Baltimore Ravens – Cleveland Browns (18 Uhr)

Tennessee Titans – Detroit Lions (18 Uhr)

Arizona Cardinals – Miami Dolphins (18 Uhr)

NY Jets – New England Patriots (18 Uhr)

Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers (18 Uhr)

Chicago Bears – Washington Commanders (18 Uhr)

Green Bay Packers – Jacksonville Jaguars (18 Uhr)

Indianapolis Colts – Houston Texans (18 Uhr)

New Orleans Saints – LA Chargers (21.05 Uhr)

Buffalo Bills – Seattle Seahawks (21.05 Uhr)

Philadelphia Eagles – Cincinnati Bengals (21.25 Uhr)

Carolina Panthers – Denver Broncos (21.25 Uhr)

Kansas City Chiefs – Las Vegas Raiders (21.25 Uhr)

Dallas Cowboys – San Francisco 49ers (1.20 Uhr)

Dallas Cowboys – San Francisco 49ers (1.20 Uhr) Dienstag, 29. Oktober 2024

NY Giants – Pittsburgh Steelers (1.15 Uhr)



Week 9

Freitag, 1. November 2024

Houston Texans – NY Jets (1.15 Uhr)

Houston Texans – NY Jets (1.15 Uhr) Sonntag, 3. November 2024

Dallas Cowboys – Atlanta Falcons (19 Uhr)

Miami Dolphins – Buffalo Bills (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – Cincinnati Bengals (19 Uhr)

LA Chargers – Cleveland Browns (19 Uhr)

New England Patriots – Tennessee Titans (19 Uhr)

Indianapolis Colts – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Washington Commanders – NY Giants (19 Uhr)

New Orleans Saints – Carolina Panthers (19 Uhr)

Denver Broncos – Baltimore Ravens (19 Uhr)

Chicago Bears – Arizona Cardinals (22.05 Uhr)

Detroit Lions – Green Bay Packers (22.25 Uhr)

LA Rams – Seattle Seahawks (22.25 Uhr)



Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles (2.20 Uhr)

Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles (2.20 Uhr) Dienstag, 5. November 2024

Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs (2.15 Uhr)



Week 10

Freitag, 8. November 2024

Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens (2.15 Uhr)



Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens (2.15 Uhr) Sonntag, 10. November 2024

NY Giants – Carolina Panthers (15.30 Uhr)

New England Patriots – Chicago Bears (19 Uhr)

Buffalo Bills – Indianapolis Colts (19 Uhr)

Denver Broncos – Kansas City Chiefs (19 Uhr)

Atlanta Falcons – New Orleans Saints (19 Uhr)

San Francisco 49ers – Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

Tennessee Titans – LA Chargers (22.05 Uhr)

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys (22.25 Uhr)

NY Jets – Arizona Cardinals (22.25 Uhr)

Detroit Lions – Houston Texans (2.20 Uhr)

Detroit Lions – Houston Texans (2.20 Uhr) Dienstag, 12. November 2024

Miami Dolphins – LA Rams (2.15 Uhr)​

Week 11

Freitag, 15. November 2024

Washington Commanders – Philadelphia Eagles (2.15 Uhr)

Washington Commanders – Philadelphia Eagles (2.15 Uhr) Sonntag, 17. November 2024

Green Bay Packers – Chicago Bears (19 Uhr)

Jacksonville Jaguars – Detroit Lions (19 Uhr)

Minnesota Vikings – Tennessee Titans (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – Miami Dolphins (19 Uhr)

LA Rams – New England Patriots (19 Uhr)

Cleveland Browns – New Orleans Saints (19 Uhr)

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers (19 Uhr)

Atlanta Falcons – Denver Broncos (19 Uhr)

Seattle Seahawks – San Francisco 49ers (22.05 Uhr)

Kansas City Chiefs – Buffalo Bills (22.25 Uhr)

Cincinnati Bengals – LA Chargers (22.25 Uhr)

Indianapolis Colts – NY Jets (2.20 Uhr)

Indianapolis Colts – NY Jets (2.20 Uhr) Dienstag, 19. November 2024

Houston Texans – Dallas Cowboys (2.15 Uhr)​

Week 12

Freitag, 22. November 2024

Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns (2.15 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns (2.15 Uhr) Sonntag, 24. November 2024

Minnesota Vikings – Chicago Bears (19 Uhr)

Detroit Lions – Indianapolis Colts (19 Uhr)

New England Patriots – Miami Dolphins (19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – NY Giants (19 Uhr)

Dallas Cowboys – Washington Commanders (19 Uhr)

Kansas City Chiefs – Carolina Panthers (19 Uhr)

Tennessee Titans – Houston Texans (19 Uhr)

Denver Broncos – Las Vegas Raiders (22.05 Uhr)

San Francisco 49ers – Green Bay Packers (22.25 Uhr)

Arizona Cardinals – Seattle Seahawks (2.20 Uhr)

Philadelphia Eagles – LA Rams (2.20 Uhr)

Philadelphia Eagles – LA Rams (2.20 Uhr) Dienstag, 26. November 2024

Baltimore Ravens – LA Chargers (2.15 Uhr)



Week 13

Donnerstag, 28. November 2024

Chicago Bears – Detroit Lions (18.30 Uhr)

NY Giants – Dallas Cowboys (22.30 Uhr)

Miami Dolphins – Green Bay Packers (2.20 Uhr)

Las Vegas Raiders – Kansas City Chiefs (21 Uhr)

LA Chargers – Atlanta Falcons (19 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals (19 Uhr)

Arizona Cardinals – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Indianapolis Colts – New England Patriots (19 Uhr)

Seattle Seahawks – NY Jets (19 Uhr)

Tennessee Titans – Washington Commanders (19 Uhr)

Houston Texans – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

LA Rams – New Orleans Saints (22.05 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers (22.05 Uhr)

Philadelphia Eagles – Baltimore Ravens (22.25 Uhr)

San Francisco 49ers – Buffalo Bills (2.20 Uhr)

San Francisco 49ers – Buffalo Bills (2.20 Uhr) Dienstag, 3. Dezember 2024

Cleveland Browns – Denver Broncos (2.15 Uhr)



Week 14

Freitag, 6. Dezember 2024

Green Bay Packers – Detroit Lions (2.15 Uhr)

Green Bay Packers – Detroit Lions (2.15 Uhr) Sonntag, 8. Dezember 2024

Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans (19 Uhr)

NY Jets – Miami Dolphins (19 Uhr)

Atlanta Falcons – Minnesota Vikings (19 Uhr)

New Orleans Saints – NY Giants (19 Uhr)

Carolina Panthers – Philadelphia Eagles (19 Uhr)

Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr)

Seattle Seahawks – Arizona Cardinals (22.05 Uhr)

Buffalo Bills – LA Rams (22.25 Uhr)

Chicago Bears – San Francisco 49ers (22.25 Uhr)

LA Chargers – Kansas City Chiefs (2.20 Uhr)

LA Chargers – Kansas City Chiefs (2.20 Uhr) Dienstag, 10. Dezember 2024

Cincinnati Bengals – Dallas Cowboys (2.15 Uhr)



Week 15

Freitag, 13. Dezember 2024

LA Rams – San Francisco 49ers (2.15 Uhr)

LA Rams – San Francisco 49ers (2.15 Uhr) Sonntag, 15. Dezember 2024

Kansas City Chiefs – Cleveland Browns (19 Uhr)

Cincinnati Bengals – Tennessee Titans (19 Uhr)

Washington Commanders – New Orleans Saints (19 Uhr)

Baltimore Ravens – NY Giants (19 Uhr)

Dallas Cowboys – Carolina Panthers (19 Uhr)

NY Jets – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

Miami Dolphins – Houston Texans (19 Uhr)

Indianapolis Colts – Denver Broncos (22.25 Uhr)

Buffalo Bills – Detroit Lions (22.25 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Philadelphia Eagles (22.

25 Uhr)

New England Patriots – Arizona Cardinals (22.25 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – LA Chargers (22.25 Uhr)

Green Bay Packers – Seattle Seahawks (2.20 Uhr)

Green Bay Packers – Seattle Seahawks (2.20 Uhr) Dienstag, 17. Dezember 2024

Chicago Bears – Minnesota Vikings (2 Uhr)

Atlanta Falcons – Las Vegas Raiders (2.30 Uhr)



Week 16

Freitag, 20. Dezember 2024

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals (2.15 Uhr)

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals (2.15 Uhr) Samstag, 21. Dezember 2024

Houston Texans – Kansas City Chiefs (19 Uhr)

Pittsburgh Steelers – Baltimore Ravens (22.30 Uhr)

NY Giants – Atlanta Falcons (19 Uhr)

New England Patriots – Buffalo Bills (19 Uhr)

Detroit Lions – Chicago Bears (19 Uhr)

Tennessee Titans – Indianapolis Colts (19 Uhr)

LA Rams – NY Jets (19 Uhr)

Philadelphia Eagles – Washington Commanders (19 Uhr)

Denver Broncos – LA Chargers (22.05 Uhr)

Minnesota Vikings – Seattle Seahawks (22.05 Uhr)

Jacksonville Jaguars – Las Vegas Raiders (22.25 Uhr)

San Francisco 49ers – Miami Dolphins (22.25 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers –

Dallas Cowboys (2.20 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers – Dallas Cowboys (2.20 Uhr) Dienstag, 24. Dezember 2024

New Orleans Saints – Green Bay Packers (2.15 Uhr)



Week 17

Mittwoch, 25. Dezember 2024

Kansas City Chiefs – Pittsburgh Steelers (19 Uhr)

Baltimore Ravens – Houston Texans (22.30 Uhr)

Seattle Seahawks – Chicago Bears (2.15 Uhr)



Seattle Seahawks – Chicago Bears (2.15 Uhr) Samstag oder Sonntag, 28. oder 29. Dezember 2024

Denver Broncos – Cincinnati Bengals (Zeit noch unklar)

Arizona Cardinals – LA Rams (Zeit noch unklar)

LA Chargers – New England Patriots (Zeit noch unklar)

Indianapolis Colts – NY Giants (Zeit noch unklar)

Atlanta Falcons – Washington Commanders (Zeit noch unklar)



NY Jets – Buffalo Bills (19 Uhr)

Green Bay Packers – Minnesota Vikings (19 Uhr)

Las Vegas Raiders – New Orleans Saints (19 Uhr)

Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr)

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars (19 Uhr)

Dallas Cowboys – Philadelphia Eagles (22.25 Uhr)

Miami Dolphins – Cleveland Browns (2.20 Uhr)

Miami Dolphins – Cleveland Browns (2.20 Uhr) Dienstag, 31. Dezember 2024

Detroit Lions – San Francisco 49ers (2.15 Uhr)​

Week 18

Samstag oder Sonntag, 4. oder 5. Januar 2025

Carolina Panthers – Atlanta Falcons (Zeit noch unklar)

Washington Commanders – Dallas Cowboys (Zeit noch unklar)

Kansas City Chiefs – Denver Broncos (Zeit noch unklar)

Minnesota Vikings – Detroit Lions (Zeit noch unklar)

Chicago Bears – Green Bay Packers (Zeit noch unklar)

Houston Texans – Tennessee Titans (Zeit noch unklar)

Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts (Zeit noch unklar)

LA Chargers – Las Vegas Raiders (Zeit noch unklar)

Seattle Seahawks – LA Rams (Zeit noch unklar)

Buffalo Bills – New England Patriots (Zeit noch unklar)

Miami Dolphins – NY Jets (Zeit noch unklar)

NY Giants – Philadelphia Eagles (Zeit noch unklar)

San Francisco 49ers – Arizona Cardinals (Zeit noch unklar)

Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers (Zeit noch unklar)

New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers (Zeit noch unklar)

Cleveland Browns – Baltimore Ravens (Zeit noch unklar)



Die weiteren Termin

Wild Card Games

Samstag, 11. Januar 2025 (3 Spiele)

Sonntag, 12. Januar 2025 (3 Spiele)

Division Round

Samstag, 18. Januar 2025 (2 Spiele)

Sonntag, 19. Januar 2025 (2 Spiele)



Conference Championship

Sonntag, 26. Januar 2025 (2 Spiele)

Pro Bowl

Sonntag, 2. Februar 2025

AFC vs. NFC

Super Bowl