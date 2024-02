Darauf hatte in den USA wohl die halbe Nation gewartet: Travis Kelce und Taylor Swift küssen sich nach dem Gewinn des Super Bowls der Chiefs. Bild: keystone

Taylor Swift, Patrick Mahomes und der fast perfekte James-Bond-Moment im Super Bowl

Die Uhr tickt unerbittlich. Den Kansas City Chiefs droht gegen die San Francisco 49ers die Niederlage. Da kreiert Patrick Mahomes einen magischen Moment.

Mehr «Sport»

Irgendwann einmal hat ein Reporter den Begriff «Herzschlagfinale» erfunden. Er wusste nicht, dass er im Super Bowl LVIII zur Anwendung kommen wird.

Die Kansas City Chiefs liegen gegen die San Francisco 49ers zurück, gleich ist die Verlängerung vorbei. Sollte es um die Titelverteidiger geschehen sein?

Noch einmal ein First Down in der Verlängerung, die Sekunden zerrinnen. 0:07 zeigt die Uhr an, als der Ball wieder ins Spiel kommt. Der Moment, in dem es in der berühmten Filmreihe der britische Geheimagent James Bond schafft, sich aus tödlicher Gefahr zu retten.

Das Ei kommt zum Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, dem besten Spielmacher der Gegenwart. Nur wenige Yards trennen sein Team von der Endzone.

Mahomes sieht am rechten Spielfeldrand den freien Mecole Hardman. Er findet ihn, Hardman fängt den Ball, macht noch zwei kleine Schritte über die Linie, Touchdown für die Chiefs, 25:22 nach Verlängerung, der zweite Titel in Serie. Der pure Wahnsinn im Allegiant Stadium in Las Vegas.

Keinen Zuschauer hält es mehr auf seinem Sitz und auch oben in einer VIP-Loge rasten sie aus. Dort feiert Taylor Swift, der Pop-Superstar, nach einem Konzert im Eiltempo aus Japan hergeflogen, um ihrem Schatz Travis Kelce die Daumen zu drücken.

Es wäre zu viel des Kitsches gewesen, hätte Kelce diesen letzten Touchdown gemacht. Selbst wer für Verschwörungstheorien wenig übrig hat, hätte für einen kurzen Moment darüber nachgedacht, ob diese NFL-Saison, dieser Super Bowl, womöglich einfach bloss gescripted ist. Zumal das Endspiel in dieser Stadt stattfand, in der alles möglich ist. James Bond gibt es nur im Kino.

Ach ja, und wegen der Uhr und den wenigen Sekunden, die den Chiefs noch blieben in der Verlängerung: Die Uhr spielte gar keine so grosse Rolle. Denn die Overtime-Regeln sind anders als in der Regular Season der NFL. Der Super Bowl wäre so lange weitergegangen, wie die Chiefs in Ballbesitz waren.

Doch Patrick Mahomes hatte entschieden, dass es genug war. Er hatte in bester 007-Manier den Kopf aus der Schlinge gezogen und wurde mit 28 Jahren schon zum dritten Mal Super-Bowl-Champion – Patrick wurde zum Hattrick Mahomes.