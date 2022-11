Die New Jersey Devils feiern ihren achten Sieg in Folge. Bild: keystone

Ein Schweizer Abend in Newark

New Jersey Devils – Ottawa Senators 4:3 n.V.

Nico Hischier (New Jersey): 2 Tore, 2 Blocks, 5 Schüsse, TOI 20:48.

Akira Schmid (New Jersey): 0 Gegentore, 7 Saves, TOI 13:50.



Nico Hischier mit zwei Toren und der eingewechselte Goalie Akira Schmid führen die New Jersey Devils im Heimspiel in Newark zum 4:3-Sieg nach Verlängerung über die Ottawa Senators.

Die New Jersey Devils kamen zum achten Sieg hintereinander, derweil Ottawa das siebente Spiel in Folge verlor. Zwei Schweizer übernahmen in Newark die Hauptrollen. Captain Nico Hischier, der schon in der regulären Spielzeit getroffen hatte (zum 2:2), stellte den Sieg mit einem Powerplay-Treffer 33 Sekunden vor Schluss der Verlängerung sicher. Hischier fälschte einen Weitschuss von Dougie Hamilton ab. «Eigentlich wollte ich nur aus dem Weg gehen und den Schuss passieren lassen», sagte Hischier. «Die Zuschauer und das Momentum waren auf unserer Seite. Es läuft uns derzeit so gut - ich hatte so ein Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen würden.»

Eine Schlüsselrolle übernahm auch der Schweizer Torhüter Akira Schmid, der seit einer Woche bei den Devils wieder zum NHL-Team gehört. Schmid wurde in der 51. Minute für den Tschechen Vitek Vanecek eingewechselt - als eine Vorsichtsmassnahme, weil Vanecek Schmerzen verspürte. Schmid parierte bis zum Ende sieben Schüsse. Akira Schmid gelangte erstmals diese Saison zum Einsatz, zum siebenten Mal in der NHL insgesamt, und endlich konnte er seinen ersten Sieg feiern. Schmid: «Natürlich rechnest du nicht damit, dass du so zum ersten Sieg in der NHL kommst, wenn du die ersten 50 Minuten auf der Bank bist.» Schmid war Hischier dankbar, dass er die Partie 33 Sekunden vor dem Penaltyschiessen entschied: «Das einzige, was mir während der Verlängerung durch den Kopf ging: 'Schiesst jetzt einfach ein Tor!'»

Schweizer Skorerliste:

(mom/sda)