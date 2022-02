Akira Schmid kommt gegen die Toronto Maple Leafs nur auf eine Fangquote von 84,4 Prozent. Bild: keystone

Goalie Schmid kassiert von Matthews einen Hattrick – Suter und Kuraschew verlieren

Toronto – New Jersey 6:4

Akira Schmid, 27/32 Saves, 84.4 SV%, 59:36 TOI

Nico Hischier, 3 Shots, 1 Block, 18:25 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Blocks, 25:30 TOI



Der Berner Goalie Akira Schmid muss auch nach seinem fünften Einsatz in der NHL auf seinen ersten Sieg warten. Mit den New Jersey Devils verlor der 21-Jährige an der Seite von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler bei den Toronto Maple Leafs mit 4:6. Im letzten Drittel verspielte New Jersey eine Zweitore-Führung. Überragend bei den Kanadiern war der ehemalige ZSC-Stürmer Auston Matthews, dem drei Tore und ein Assist gelangen. Schmid parierte 27 Schüsse.

Detroit – Anaheim 2:1 n.V.

Pius Suter, 1 Shot, 2 Blocks, 18:35 TOI

Die Detroit Red Wings feiern gegen die Anaheim Ducks einen 2:1-Sieg nach Verlängerung. Pius Suter steht mit über 18 Minuten lange auf dem Eis, bleibt am Ende aber ohne Skorerpunkt. Zum Matchwinner in der Overtime wird Verteidiger Jordan Oesterle, der sein erstes Saisontor erzielte.

Chicago – Vancouver 1:3

Philipp Kuraschew, 1 Hit, 10:49 TOI

Philipp Kuraschew und seine Chicago Blackhawks verlieren zuhause gegen die Vancouver Canucks mit 1:3. Beim einzigen Treffer der «Hawks» hat Kuraschew seinen Stock nicht im Spiel. Für die Entscheidung sorgt Vancouvers Luke Schenn mit seinem Emptynetter erst kurz vor Schluss. (pre/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: nhl