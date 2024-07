Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 25 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Stadium with a view: Beachvolleyball am Fusse des Eiffelturms. quelle: keystone / anna szilagyi

Die Mountainbikerinnen wollen zuschlagen – das läuft am Sonntag bei Olympia in Paris

Die Highlights

Mountainbike

Vor drei Jahren feierten die Schweizerinnen im Cross-Country den sensationellen Dreifachsieg mit Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand. Das ist dieses Jahr nicht möglich, weil pro Land nur zwei Starterinnen erlaubt sind. Trotzdem stellt die Schweiz mit Weltcup-Leaderin Alessandra Keller und Sina Frei, die kurzfristig für die nicht fitte Olympiasiegerin Jolanda Neff nachrückte, ein schlagkräftiges Duo.

Bild: www.imago-images.de

Kunstturnen

Simone Biles ist zurück auf der ganz grossen Bühne. Drei Jahre nach ihrem Teil-Rückzug wegen mentalen Problemen in Tokio will die 27-Jährige in Paris wieder die Medaillen angreifen. Am Sonntag (ab 9.30 Uhr) stehen die Qualifikationen auf dem Programm – dann wird zu sehen sein, wie gut die vierfache Olympiasiegerin im internationalen Vergleich abschneidet.

Basketball

Von den Medaillen-Entscheidungen sind wir im Basketball noch ein gutes Stück weg. Aber trotzdem ist der heutige Tag interessant: Um 17.15 Uhr steigt nämlich das Dream-Team aus den USA gegen Serbien ins Turnier ein. Spielen die Amerikaner in Paris ihre Klasse aus? Oder gibt es eine bittere Enttäuschung?

Judo

Nils Stump ist der Schweizer Judoka, der als ernsthafter Medaillenkandidat gilt, er ist aber erst später im Einsatz. Heute startet Binta Ndiaye in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm ins Olympiaturnier. Eine Medaille wäre für die WM-Viertelfinalistin eine Überraschung, aber bei solchen Turnieren ist ein Exploit immer möglich.

Bild: keystone

Die 13 Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

9.30 Uhr

Schiessen, Männer, Luftpistole 10 m



12.00 Uhr

Schiessen, Frauen, Luftpistole 10 m

14.10 Uhr

Mountainbike, Frauen

🇨🇭 mit Sina Frei, Alessandra Keller



17 Uhr

Skateboard, Frauen, Street

17.10 Uhr

Bogenschiessen, Frauen, Team-Wettkampf



17.35 Uhr

Judo, Männer, bis 66 kg

17.45 Uhr

Kanu, Slalom, Frauen, Kajak-Einer

🇨🇭 evtl. mit Alena Marx



In den Vorläufen schaffte es Marx sicher weiter. Bild: keystone

18.05 Uhr

Judo, Frauen, bis 52 kg

🇨🇭 evtl. mit Binta Ndiaye



20.30 Uhr

Schwimmen, Männer, 400 m Lagen



20.40 Uhr

Schwimmen, Frauen, 100 m Delfin

21.44 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Brust

21.05 Uhr

Fechten, Bronzekampf im Säbel-Einzel der Männer

21.45 Uhr

Fechten, Frauen, Florett

22.15 Uhr

Fechten, Männer, Degen

🇨🇭 evtl. mit Alexis Bayard



Weitere Schweizer Einsätze am Sonntag

9.15 Uhr

Nina Christen, Audrey Gogniat: Schiessen, Luftgewehr 10 m, Qualifikation

Olympiasiegerin Nina Christen hat ihren ersten Einsatz in Paris. Bild: keystone

Ab 10.30 Uhr

Robin Godel, Mélody Johner, Felix Vogg: Reiten, Concours Complet, Geländeritt

11.00 Uhr

Andrin/Gulich/Roman Röösli: Rudern, Zweier ohne, Vorlauf

11.03 Uhr

Antonio Djakovic: Schwimmen, 200 m Crawl, evtl. Halbfinal (20.50 Uhr)

Ca. 11.10 Uhr

Binta Ndiaye: Judo, bis 52 kg, Sechzehntelfinal gegen Sofia Fiora (ARG), evtl. Achtelfinal (kaum vor 12.15 Uhr), Viertelfinal (kaum vor 13.15 Uhr), Repechage (ca. 16.20 Uhr), Halbfinal (ca. 16.50 Uhr), um Platz 3 (ca. 17.45 Uhr)

11.33 Uhr

Lisa Mamié: Schwimmen, 100 m Brust, Vorlauf, evtl. Halbfinal (21.15 Uhr)

11.48 und 11.56 Uhr

Thierry Bollin, Roman Mityukov: Schwimmen, 100 m Rücken, Vorlauf, evtl. Halbfinal (21.35 Uhr)

Roman Mityukov will in Paris die Muskeln spielen lassen. Bild: keystone

Nicht vor 11 Uhr

Tobias Künzi: Badminton, Einzel, Vorrunde gegen Li Shi Feng (CHN)

12.00 Uhr



Raphaël Ahumada/Jan Schäuble: Rudern, Leichtgewichts-Doppelzweier, Vorlauf

Ab 12.10 Uhr

Elia Colombo: Segeln, Windsurfen, IQFoil, 1., 2. 3. und 4. Wettfahrt

13.00 Uhr

Patrick Brunner/Tim Roth/Kai Schätzle/Joël Schürch: Rudern, Vierer ohne

13.15 Uhr

Alexis Bayard: Fechten, Degen, Sechzehntelfinal gegen Neisser Loyola (BEL), evtl. Achtelfinal (15.05 Uhr), Viertelfinal (16.25 Uhr), Halbfinal (20.00 Uhr), um Platz 3 (21.20 Uhr)

Ab 14.50 Uhr

Lena Bickel: Kunstturnen, Qualifikation (ab 14.50 Uhr)

Lena Bickel ist die einzige Schweizer Turnerin in Paris. Bild: keystone

15.30 Uhr

Alena Marx: Kanu, Slalom, Kajak-Einer, Halbfinals

Ca. 15.30 Uhr

Viktorija Golubic: Tennis, Einzel, 1. Runde gegen Jessica Pegula (USA)

Ab 15.45 Uhr

Arno de Planta/Sébastien Schneiter: Segeln, 49er, 1., 2., und 3. Wettfahrt

Ca. 17.00 Uhr

Stan Wawrinka: Tennis, Einzel, 1. Runde gegen Pawel Kotow (RUS)

19.30 Uhr

Jenjira Stadelmann: Badminton, Einzel, Vorrunde gegen Carolina Marin (ESP)

Der Medaillenspiegel

