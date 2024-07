Gewinnst du in unserem knackigen Olympia-Quiz eine Medaille? Bild: keystone

Katja Burgherr

Am Freitag werden in Paris die 33. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Mit dabei sind 10'500 Sportlerinnen und Sportler aus 206 Nationen, die in 32 Sportarten und 48 Disziplinen um Medaillen kämpfen.

Die Ursprünge

Ihren Ursprung haben die Olympischen Spiele der Neuzeit in der Antike: Bereits von 776 v. Chr. bis 393 n. Chr. wurden sie am heiligen Hain von Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes ausgetragen. Die Olympischen Spielen waren schon damals ein Grossereignis. Bei den Wettkämpfen, bei denen die ausschliesslich männlichen Athleten teilweise nackt antraten, sollen sich bis zu 100'000 Zuschauende bei der Austragungsstätte eingefunden haben.

Wann die Olympischen Spiele der Antike zum letzten Mal ausgetragen wurden, ist umstritten. Klar ist aber: Bis die Tradition der Olympischen Spielen wieder aufgenommen wurde, verging viel Zeit – erst seit den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1896 in Athen findet das Sportereignis wieder regelmässig alle vier Jahre statt. Bei der ersten Austragung in der Neuzeit traten Athleten aus 14 Nationen in 43 verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Athletinnen nahmen zum ersten Mal vier Jahre später in Paris teil.

Eine Reise durch die Geschichte der Olympischen Spiele in zehn Fragen

128 Jahre nach der ersten Austragung sind die Sommerspiele zum dritten Mal in der olympischen Geschichte in Paris zu Gast. Und in diesen 128 Jahren ist viel passiert. Geschichten wurden geschrieben, Rekorde gebrochen und Siegerinnen erkoren. Und hier kommst du ins Spiel. Wie gut kennst du dich in der Geschichte der Olympischen Spielen der Neuzeit aus? Finde es in unserem Olympia-Quiz heraus.

Olympia ist kein Grümpelturnier – entsprechend musst du an deine Grenzen gehen, wenn du eine Medaille willst!

