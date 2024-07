Simone Biles beim Training in Paris. Bild: keystone

Superturnerin Simone Biles kündigt für Paris neues Stufenbarren-Element an

Turn-Superstar Simone Biles hat für die Olympischen Spiele in Paris eine Weltneuheit angekündigt. Die 27-jährige Amerikanerin meldete beim Weltverband (FIG) ein neues Element am Stufenbarren an.

Wie in einer Instagram-Story der vierfachen Olympiasiegerin zu sehen ist, turnt sie eine komplette Vorwärtsumdrehung am unteren Holm und anschliessend eineinhalb Umdrehungen im Handstand. Nach Angaben der FIG ist dies eine Weiterentwicklung eines Elementes, das nach dem kanadischen Turner Wilhelm Weiler benannt ist.

Zuletzt hatte Biles an den Weltmeisterschaften im Oktober 2023 in Antwerpen mit einem neuen Element beim Sprung für Aufsehen gesorgt. Der Jurtschenko mit anschliessendem Doppelsalto rückwärts gebückt wurde als «Biles II» in die Wertungsrichtlinien aufgenommen. Der mit 6,4 Punkten schwierigste Sprung im Frauen-Turnen war bereits das fünfte Element, das nach ihr benannt worden ist.

Neben Biles werden drei weitere Turnerinnen neue Elemente präsentieren. Die Niederländerinnen Lieke Wevers und Naomi Visser wollen beide eine dreifache Umdrehung mit waagerecht gehaltenem Bein zeigen. Sprung-Olympiasiegerin Rebeca Andrade aus Brasilien hat an ihrem Spezialgerät einen Jurtschenko mit Dreifachdrehung angemeldet. (sda/dpa)