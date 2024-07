Djakovic kam im Vorlauf nicht an seine Bestform heran. Bild: keystone

Djakovic weint bittere Tränen: «Ich habe meine Familie nicht glücklich gemacht»

Der EM-Dritte Antonio Djakovic bleibt im Vorlauf über 400 m Crawl weit von seinem Schweizer Rekord entfernt und verpasst den angestrebten Einzug in den Olympia-Final.

Djakovic wird in seinem Vorlauf letzter. Video: SRF

Der 21-jährige Zürcher schlug über die acht Bahnlängen in 3:49,77 Minuten an, womit er fast sechs Sekunden über seiner Bestleistung blieb. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen zeigte Djakovic sich bitter enttäuscht und gab unter Tränen an, kurz vor den Olympischen Spielen krank geworden zu sein.

«Vor dem Wettkampf fühlte ich mich gut, auch im Training schwamm ich gut. Am Ende wurde ich aber krank, mit Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Aber ich dachte, ich würde es einfach versuchen. Dass es am Ende so schlecht wird, habe ich nicht erwartet. Es ist Schmerz und Enttäuschung, beides zusammen. Ich wollte in den Final und habe keine Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle. Meine Familie ist hier, um mich zu unterstützen. Mit dieser Zeit habe ich sie nicht glücklich gemacht. Morgen habe ich über 200 Meter noch eine Chance, ich versuche es dann besser zu machen.»

Der Deutsche Oliver Klemet qualifizierte sich mit der Zeit von 3:45,75 als Achter für den Final. Sein Landsmann Lukas Märtens war in 3:44,13 Vorlaufschnellster.

Das herzzerreissende Interview mit Djakovic Video: SRF

Vor drei Jahren in Tokio hatte sich der damalige Olympia-Debütant Djakovic über 400 m Crawl im 9. Rang klassiert. Zuletzt an der EM in Belgrad gewann der Crawlspezialist über diese Distanz die Bronzemedaille. Morgen bietet sich Djakovic die nächste Chance. Dann stehen die Vorläufe über 200 Meter Freistil an. (abu/sda)