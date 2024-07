Das Seine-Wasser ist immer noch zu dreckig: Triathlon der Männer auf Mittwoch verschoben

Das Rennen der Frauen soll wie geplant am Mittwoch vor der Prüfung der Männer um acht Uhr stattfinden. Kann in der Seine nicht geschwommen werden, drohen die Triathlon-Wettbewerbe stattdessen als Duathlon (nur Velo und Rennen) über die Bühne zu gehen. (abu/sda/afp/dpa)

Dabei hatten die Organisatoren stets beteuert, dass den Wettbewerben in der Seine nichts im Weg stehen werde. Es wurde extra ein mehrere Millionen Euro teures, 50'000 Kubikmeter fassendes Reservoir gebaut, das Regenwasser aufnehmen und so die Verschmutzung des Flusses verhindern soll. Mitte Juli schwamm die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra im Fluss, um zu beweisen, dass die Seine genug sauber sei, um dort die Wettbewerbe durchzuführen. Nun zeigt sich, dass die Probleme nicht gelöst werden konnten.

Für die Schweiz bestreiten Adrien Briffod und Max Studer den Triathlon. Die Wasserqualität der Seine hatte weder am Sonntag noch am Montag ein Schwimm-Training der Athleten zugelassen.

Das Wasser sei noch zu stark verschmutzt, teilten die Organisatoren und der Triathlon-Weltverband am Dienstagmorgen mit. Der Wettkampf soll am Mittwochmorgen nachgeholt werden.

Der Triathlon der Männer an den Spielen in Paris wird um einen Tag auf Mittwoch verschoben. Grund ist die ungenügende Wasserqualität der Seine.

