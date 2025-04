Federica Brignone stürzte gestern schwer. Bild: keystone

Auch das Kreuzband ist gerissen – Brignone wurde nach ihrem Sturz bereits operiert

Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone stürzte gestern im Riesenslalom der italienischen Meisterschaften und verletzte sich schwer. Bei der Operation wurde nun auch noch ein Kreuzbandriss festgestellt.

Mehr «Sport»

Die erfolgreiche Saison der Gesamtweltcupsiegerin endete auf bitterste Art und Weise: Federica Brignone stürzte im zweiten Durchgang des Riesenslaloms der italienischen Meisterschaft in Val di Fassa und wurde heftig über die Piste geschleudert. Die 34-Jährige drehte sich mehrmals um die eigene Achse, bevor sie endlich zum Stillstand kam. Brignone wurde direkt mit dem Helikopter in das Spital geflogen.

Der Sturz von Federica Brignone. Video: extern/la gazzetta dello sport

Bei einer ersten Diagnose im Spital wurde gemäss dem italienischen Wintersportverband (FISI) eine doppelte Fraktur mit Verschiebung des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes im linken Bein festgestellt.

Brignone wurde daraufhin schnell operiert. Bei der OP wurde dann auch noch ein Kreuzbandriss festgestellt. Die Kreuzband-Verletzung werde in den nächsten Wochen näher unter die Lupe genommen, so der FISI. Bereits in den nächsten Tagen wird die Riesenslalom-Weltmeisterin mit der Reha beginnen.

In der letzten Saison gewann Brignone insgesamt zehn Weltcuprennen und damit nicht nur den Gesamtweltcup, sondern auch die kleine Kugel in der Abfahrt und im Riesenslalom. An der Weltmeisterschaft in Saalbach kürte sich die Italienerin zur Weltmeisterin im Riesenslalom und gewann im Super-G die Silbermedaille.

Wie lange Brignone nun ausfallen wird, ist noch unklar – bei einem Kreuzbandriss wäre eine Ausfallzeit von weniger als sechs Monaten aber eine Überraschung. Im kommenden Winter finden als grosser Höhepunkt die Olympischen Spiele im Heimatland von Brignone statt. (riz)