Die Schweizer Kunstturner erreichen in der Qualifikation ihr grosses Ziel und ziehen in den olympischen Teamfinal vom Montag ein.



Im zweiten Anlauf schafften es Pablo Brägger, Christian Baumann, Eddy Yusof und Benjamin Gischard also doch noch. Dank einer bravourösen Teamleistung erreichten sie ihr grosses Ziel, einen Rang in den Top 8 an Olympischen Spielen, den sie vor fünf Jahren in Rio de Janeiro noch knapp verpasst hatten.



In der leeren Ariake Arena in Tokio holte das Quartett Verpasstes nach. Am Schluss resultierte in der von Gastgeber Japan gewonnenen Qualifikation der starke 7. Rang. Gischard und Yusof setzten sich in der teaminternen Wertung knapp durch und qualifizierten sich für den Mehrkampf-Final vom Mittwoch. (dab/sda)