Pep Guardiola gewann mit Manchester City sechs Meisterschaften – im Sommer verliess der Katalane den Klub nach zehn Jahren. Bild: keystone

Pep Guardiola meldet sich nach ManCity-Urteil: «Ich bin für euch da»

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Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission schuldig gesprochen, zwischen 2009 und 2018 in 114 von 115 Fällen gegen die Finanzregularien der Premier League verstossen zu haben. Aus diesem Grund drohen schwere Konsequenzen wie die Aberkennung der gewonnenen Titel oder ein Zwangsabstieg. Nun hat sich Erfolgstrainer Pep Guardiola, der den Klub im Sommer nach zehn Jahren verlassen hatte, gemeldet.

«Ich will, dass jeder Fan von Manchester City weiss, dass ich für ihn da bin – mehr denn je», schrieb Guardiola auf Instagram. «Ich stehe hinter meinem Verein, meinem Eigentümer, meinem Vorsitzenden, Ferran (Geschäftsführer Soriano, Anm. d. Red.), den Spielern, dem Staff, Enzo (Trainer Maresca) und euch, unseren einzigartigen Fans», fügte der 55-jährige Katalane an, «das war schon immer so und wird auch immer so bleiben».

Der Klub reagierte auf das Urteil der Premier-League-Kommission mit einem Statement, in welchem er erneut seine Unschuld beteuerte: «Wir sind enttäuscht und überrascht von der heute publizierten Meinung der Premier-League-Kommission.» CEO Soriano sprach von einer Verschwörungstheorie und erklärte, dass der ganze Fall der Premier League «auf einer einzelnen Falschaussage» basiere. Die Verantwortlichen kündigten an, mit aller Macht gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Das Strafmass ist noch nicht bekannt.

«Wir werden das gemeinsam durchstehen», schrieb Guardiola unter ein gemeinsames Bild mit Chaldun al-Mubarak, dem Vorsitzenden von Manchester City, und schloss: «Ich liebe euch alle!»

Guardiola kam 2016 nach drei Jahren bei Bayern München zu Manchester City. Die Skyblues führte er zu sechs Meisterschaften, acht Cupsiegen sowie dem Champions-League-Triumph in der Saison 2022/23. Nach der vergangenen Saison verliess er den Klub, um eine Pause einzulegen. Nachfolger wurde sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca. (nih)