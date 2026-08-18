Pep Guardiola ist nicht mehr Trainer von Manchester City. Nun erscheint eine Dokumentation über seine letzten beiden Saisons. Bild: keystone

Guardiola verpackte Scheidungsnews in Motivationsrede: «Haben die Leidenschaft verloren»

In einer neuen Dokumentation von Prime Video zeigt sich Pep Guardiola seinen Spielern gegenüber von seiner emotionalen Seite. Der Grund: eine gescheiterte Ehe.

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Pep Guardiola gilt als einer der erfolgreichsten Trainer der jüngeren Vergangenheit. Mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern und Manchester City gewann der Spanier zahlreiche Trophäen, darunter zwölf nationale Meistertitel und dreimal die Champions League. Doch während er beruflich über Jahre auf der Erfolgswelle ritt, musste er privat vor etwas mehr als anderthalb Jahren einen schweren Rückschlag verkraften.

Die Ehe mit seiner damaligen Frau Christina Serra scheiterte Ende 2024. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch Guardiolas damaliger Klub Manchester City in einer sportlichen Krise. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Juventus Turin in der Champions League brachen dementsprechend die Emotionen aus dem 55-Jährigen heraus, wie die neue Dokumentation «A Beautiful Obsession» (ab Mittwoch auf Prime Video) zeigt.

Während einer Kabinenansprache berichtete Guardiola seinen Spielern von dem Ende seiner Beziehung. «Jungs, ich muss euch etwas gestehen», sagte der Ex-Profi. «Ich bin verdammt noch mal von der schönsten Frau auf eurem Planeten geschieden, meiner Frau, meiner Ex-Frau. Ich liebe sie unglaublich, aber wir haben die Leidenschaft verloren.»

Guardiola und die Mutter seiner drei Kinder waren über 30 Jahre zusammen gewesen, mehr als zehn davon verheiratet. Das Ehe-Aus nutzte Guardiola nun, um seine Spieler nach sieben Niederlagen aus den zurückliegenden zehn Spielen wachzurütteln. «Wie spielt man Fussball? Weil man aus einem inneren Antrieb heraus spielt», so der Coach. «Wo ist die Leidenschaft? Was auch immer du in deinem Leben tust, tu es mit Leidenschaft. Ich will keine guten Spieler, ich will Spieler mit Leidenschaft.»

«Gebe mein Leben dafür auf»: Guardiola kritisierte Team

Es war jedoch nicht das einzige Mal, dass Guardiola das Ende seiner Ehe in der Umkleidekabine thematisierte. Auch nach einer Pleite in der Königsklasse gegen Bayer Leverkusen im November 2025 brachte er sein Privatleben zur Sprache – und äusserte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an seiner Mannschaft.

«Ich arbeite für euch und gebe mein Leben dafür auf – meine Scheidung, meine Familie, die weit weg ist, und alles andere – für euch alle», sagte Guardiola. «Und was gebt ihr mir dafür zurück?»

Die Leistung seiner Spieler nannte er «eine Schande» und machte gleichzeitig deutlich, wie sehr ihn die schwache Darbietung der Mannschaft mitgenommen hatte. «Wenn ich das sehe, bin ich erschöpft, ich bin am Ende, ich möchte aufhören», erklärte Guardiola. «Wenn ihr so spielt, fühle ich mich allein.»

Guardiola trainierte Manchester City über zehn Jahre. Nach Ende der vergangenen Saison legte er sein Amt bei den Skyblues nieder. (abu/t-online.de)