ManCity und Haaland demütigen Liverpool im FA Cup

Erling Haaland erzielt gegen Liverpool einen Hattrick. Bild: keystone

Embolo trifft bei Spektakelsieg +++ ManCity demütigt Liverpool im Cup +++ Real patzt

Mehr «Sport»

FA Cup

Manchester City – Liverpool 4:0

Manchester City besiegt Liverpool im Viertelfinal des FA Cup mit 4:0 und zieht in die nächste Runde ein. Drei der vier Tore, zwei vor der Pause, erzielte Erling Haaland. Das 3:0 schoss Antoine Semenyo. Das Schussresultat stand bereits nach 57 Minuten fest, weil Liverpools Mohamed Salah noch einen Penalty (64.) verschoss.

Der amtierende Meister, der in der Premier League aktuell 21 Punkte hinter dem führenden Arsenal liegt, konnte somit kein Selbstvertrauen für das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League am kommenden Mittwoch tanken. Dann trifft Liverpool auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Southampton – Arsenal 2:1

Arsenal scheitert in den Viertelfinals des FA Cup am FC Southampton. Der aktuelle Leader der Premier League und Rekordsieger des Cups verlor gegen das unterklassige Team der zweithöchsten englischen Spielklasse 1:2.

Für den Sieg von Southampton sorgten Ross Stewart (35.) und Shea Charles (85.). Dazwischen hatte Viktor Gyökeres für Arsenal in der 68. Minute ausgeglichen.

Serie A

Sassuolo – Cagliari 2:1

Der Schweizer Nationalspieler Ulisses Garcia erzielte am Samstag sein erstes Tor in der Serie A für Sassuolo. Der 30-jährige Genfer traf beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Cagliari zum Ausgleich in der 50. Minute.

Garcia, der bis 2028 bei Olympique Marseille unter Vertrag steht, wurde im Februar 2026 bis zum Ende der laufenden Saison mit Kaufoption an Sassuolo ausgeliehen. Der Linksverteidiger hatte seit Januar 2025 kein Tor mehr erzielt.

La Liga

Mallorca – Real Madrid 1:2

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs in der 88. Minute verliert Real Madrid gegen Mallorca 1:2. Die Königlichen verpassten es, wichtige drei Punkte im Kampf um den Titel zu sammeln. Leader ist derzeit Barcelona mit einem Spiel weniger und vier Zählern Vorsprung.

Für Mallorca sind die drei Punkte, die Vedat Muriqi seiner Mannschaft dank eines Treffers in der 92. Minute sicherte, viel wert.

Vedat Muriqi schoss das Siegtor für Mallorca Bild: keystone

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Den Patzer von Real Madrid auszunutzen wusste derweil der FC Barcelona. Die Katalanen gewannen gegen Atlético Madrid 2:1 – dank Toren von Marcus Rashford (42.) und Robert Lewandowski (87.) und dank einer 45-minütigen Überzahl. Damit beträgt Barcelonas Vorsprung auf das zweitplatzierte Real Madrid neu sieben Punkte.

Bild: keystone

Ligue 1

Brest – Rennes 3:4

Sieben Tore fielen in der Ligue-1-Partie zwischen Brest und Rennes, die mit 3:4 endete. Auch Breel Embolo reihte sich in die Torschützenliste ein: Der Schweizer Nationalspieler traf in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 3:2 für Rennes.

Bild: IMAGO/Icon Sport

Die Führung hielt jedoch nicht lange nur sieben Minuten später glich Rémy Labeau Lascary wieder aus. Der Siegtreffer für die Gäste fiel rund 15 Minuten vor Schluss. Esteban Lepaul verwandelte einen Penalty, nachdem er bereits in der ersten Halbzeit vom Punkt erfolgreich gewesen war. (abu/sda)