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Pfingsten 2026: Was feiern wir an diesen Feiertagen?

Dutch citizens flock to the highway to witness their country&#039;s first ever &quot;traffic jam&quot; during the Pentecost holiday (Pinksteren) (May 29, 1955) i.imgur.com/SQSLvj...
Pfingsten: Der Feiertag führte in der Vergangenheit immer wieder zu Stau.Bild: KEYSTONE

Pfingsten: Was wir feiern und wo du frei hast

Wir erklären, wieso wir Pfingsten feiern und wo es ein Feiertag ist.
20.05.2026, 14:1520.05.2026, 14:15

Wann ist Pfingsten?

Pfingsten 2026 fällt auf Sonntag, den 24. Mai, mit dem gesetzlichen Feiertag Pfingstmontag am 25. Mai.

Das Datum ist jedes Jahr anders und richtet sich nach Auffahrt und Ostern. Pfingsten findet jedes Jahr zehn Tage nach Auffahrt statt. Der frühestmögliche Termin für den Pfingstsonntag ist der 10. Mai, der spätestmögliche Termin ist der 13. Juni.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Hortus Deliciarum, Pfingsten: Die Aussendung des Heiligen Geistes auf die Apostel. ILLUSTRATION ZU PFINGSTEN UND AUFFAHRT SCHWEIZ.
Bild: Herrad von Landsberg

Zehn Tage nach Auffahrt wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»
Apostelgeschichte 2,1–4

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

Wo ist Pfingsten ein Feiertag?

Der Pfingstmontag ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

  • Zürich
  • Bern
  • Basel-Stadt und Basel-Land
  • in sämtlichen Ostschweizer Kantonen: Schaffhausen, beide Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Thurgau
  • in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf und Jura.

In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

(pit/ear)

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13 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Chill Dude
29.05.2023 05:31registriert März 2020
Aha, ich dachte wir feiern den heiligen St. Gotthardo. Es pilgern jeweils viele da hin.
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Joe Smith
28.05.2023 23:31registriert November 2017
«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.»
Erinnert mich an die Parties meiner Schulzeit.
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Tobias W.
29.05.2023 07:56registriert Januar 2017
Gründung der Kirche und des Missionierens….für mich sind das keine Gründe zu feiern. 🙈

Aber schön, blau zu machen 😊
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