Pfingsten: Der Feiertag führte in der Vergangenheit immer wieder zu Stau. Bild: KEYSTONE

Pfingsten: Was wir feiern und wo du frei hast

Wir erklären, wieso wir Pfingsten feiern und wo es ein Feiertag ist.

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Wann ist Pfingsten?

Pfingsten 2026 fällt auf Sonntag, den 24. Mai, mit dem gesetzlichen Feiertag Pfingstmontag am 25. Mai.

Das Datum ist jedes Jahr anders und richtet sich nach Auffahrt und Ostern. Pfingsten findet jedes Jahr zehn Tage nach Auffahrt statt. Der frühestmögliche Termin für den Pfingstsonntag ist der 10. Mai, der spätestmögliche Termin ist der 13. Juni.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Bild: Herrad von Landsberg

Zehn Tage nach Auffahrt wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.» Apostelgeschichte 2,1–4

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

Wo ist Pfingsten ein Feiertag?

Der Pfingstmontag ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

Zürich

Bern

Basel-Stadt und Basel-Land

in sämtlichen Ostschweizer Kantonen: Schaffhausen, beide Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Thurgau

in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf und Jura.

In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

(pit/ear)