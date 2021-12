Aufstiegsskandal erschüttert Kolumbiens Fussball – auch Präsident schaltet sich ein

Der kolumbianische Fussball wird derzeit von einem regelrechten Aufstiegsskandal erschüttert. Drei Klubs stehen dabei in den Hauptrollen: Union Magdalena, das sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse gesichert hat. Fortaleza CEIF, das den Aufstieg knapp verpasste. Und der Llaneros FC als Auslöser des Skandals.

Am letzten Spieltag hätte Union Magdalena einen Sieg gegen den Llaneros FC gebraucht, um sich den Aufstieg zu sichern. Doch die Mannschaft aus Santa Marta lag nach einem Gegentreffer in der 81. Minute zurück. Aber dann kam die Nachspielzeit. Union Magdalena traf in der 95. Minute zum Ausgleich und nur eine Minute später zum Sieg. Das Tor zum 2:1-Endstand macht nun die Runde.

Das Tor zum 2:1 ist der Grund für die Aufregung in Kolumbien: Video: streamable

Das Video macht offensichtlich: Der Llaneros FC wehrte sich überhaupt nicht gegen den Treffer, die Spieler standen nur Spalier, während die Magdalena-Akteure Richtung Tor stürmten. Weil Fortaleza gleichzeitig gegen Bogota verlor, war der Aufstieg für Union Magdalena Tatsache.

Die Reaktionen auf den Skandal liessen nicht lange auf sich warten. Selbst Staatspräsident Ivan Duque meldete sich zu Wort: «Was im Aufstiegskampf für die erste kolumbianische Liga passiert ist, ist eine Schande. Sport braucht Transparenz, Ehrlichkeit und eine Nulltoleranz, wenn es um Verstösse gegen die Ethik geht.»

Nelson Florez, Trainer bei Fortaleza, das aufgrund des fragwürdigen Tores im anderen Spiel den Aufstieg verpasste, brach bei der Pressekonferenz in Tränen aus: «Ich schäme mich nicht, zu weinen, weil wir des Aufstiegs beraubt wurden. Man kann verlieren, aber nicht so.» Juan Cuadrado und Mateus Uribe, kolumbianische Nationalspieler, die bei Juventus Turin, respektive Porto unter Vertrag stehen, verurteilten die Aktion auf Twitter ebenfalls.

Derweil veröffentlichte der benachteiligte Klub ein Statement, in dem er die restlose Aufklärung des Vorfalls forderte: «Morgen früh werden wir bei den zuständigen nationalen und internationalen Behörden eine Untersuchung anfordern. Es ist unsere Pflicht, auf einen möglichen Korruptionsfall mit angeblicher Spielmanipulation zu reagieren. Wir fordern vom Verband, den Aufstieg auszusetzen, bis eine Untersuchung abgeschlossen ist.»

Der Kolumbianische Fussballverbands (FCF) hat angekündigt, eine entsprechende Untersuchung einzuleiten. (abu)