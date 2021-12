Mit einem Hattrick war Kaly Sène die grosse Figur beim Sieg gegen St.Gallen. Bild: keystone

Überragender Sène führt GC zu einem Kantersieg in St.Gallen – Lugano schlägt Sion souverän

St.Gallen – Grasshoppers 0:4

Die Grasshoppers gewinnen in St. Gallen das Duell zweier Mannschaften, die in den letzten zwei Runden verloren. Kaly Sène erzielt beim 4:0-Sieg die ersten drei Tore.

Zum klaren Sieg der Zürcher führte unmittelbar auch ein früher Platzverweis gegen die Ostschweizer. Nach 18 Minuten stieg St. Gallens Innenverteidiger Basil Stillhart mehr als ruppig in einen Zweikampf gegen Christian Herc. Schiedsrichter Alessandro Dudic zeigte zuerst die Gelbe Karte, entschied sich jedoch nach dem Videostudium für die Rote.

Für dieses Einsteigen sah Basil Stillhart die Rote Karte. Video: SRF

Es spricht für die Hoppers, dass sie den Vorteil weidlich ausnützen konnten, mit zwei Toren noch in der ersten Halbzeit. Kaly Sène erzielte seine Saisontore Nummern 6 und 7 in der Meisterschaft, das zweite davon kurz vor der Pause auf sehenswerte Weise mit einem sogenannten Seitfallzieher. Nach 60 Minuten vervollständigte Sène den Hattrick. In der zweiten Halbzeit geriet der fünfte Sieg der Zürcher nach dem Wiederaufstieg nicht in Gefahr.

Das schönste Tor des Abends: Kaly Sène trifft herrlich per Seitfallzieher. Video: SRF

Das Duell im Letzigrund gegen GC hatten die Ostschweizer nach einer indiskutabel schwachen Leistung 2:5 verloren. Die neuerliche Niederlage gegen GC müsste man auf dem Hintergrund des frühen Platzverweises beurteilen - was schwierig ist.

Ein Nachmittag zum Vergessen: Victor Ruiz am Boden. Bild: keystone

St. Gallen - Grasshoppers 0:4 (0:2)

14'335 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 32. Sène (Arigoni) 0:1. 43. Sène (Bolla) 0:2. 60. Sène (Lenjani) 0:3. 83. Kawabe (Demhasaj) 0:4.

St. Gallen: Ati-Zigi; Sutter (75. Witzig), Stillhart, Fazliji, Traorè; Diakité (75. Jacovic); Görtler, Münst (35. Nuhu); Ruiz (61. Guillemenot); Duah (61. Schubert), Youan.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Margreitter, Toti; Bolla, Herc (64. Diani), Abrashi (78. Santos), Schmid (46. Lenjani); Kawabe; Bonatini (64. Campana), Sène (83. Demhasaj).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Cabral (gesperrt), Stergiou, Besio, Lüchinger, Kempter, Kräuchi und Schmidt (alle verletzt). Grasshoppers ohne Cvetkovic, Morandi (beide verletzt) und Pusic (krank). 18. Rote Karte gegen Stillhart (Foul). Verwarnungen: 81. Guillemenot (Foul), 82. Margreitter (Foul).

Lugano – Sion 2:0

Lugano ist nach der Niederlage unter der Woche gegen YB wieder zum Siegen zurückgekehrt. Die Tessiner schlagen Sion abgeklärt 2:0 und festigen ihren Platz in der Spitzengruppe der Super League.

Für die Differenz sorgte die Mannschaft von Mattia Croci-Torti kurz vor der Pause unter der Regie von Mattia Bottani. Der 30-Jährige hatte bei beiden Treffern der Luganesi seine Füsse im Spiel. Mit einem wuchtigen Schuss in die obere Torecke bezwang der Mittelfeldspieler nach einem magistralen Steilpass von Olivier Custodio Sion-Goalie Kevin Fickentscher, der zuvor einige Male stark einen Rückstand seines Teams verhindert hatte. Und nur vier Minuten später flankte Bottani von der rechten Seite an den entfernten Pfosten, wo der ehemalige Sittener Mickaël Facchinetti bereitstand und zu seinem ersten Saisontor einnickte.

Bottani erzielt das 1:0 für Lugano. Video: SRF

In der Folge kontrollierte Lugano die Partie und kam nur selten in Bedrängnis. Noam Baumann, der den angeschlagenen Amir Saipi im Tor der Luganesi ersetzte und zu seinem ersten Einsatz seit Ende August kam, verhinderte in der 47. Minute mit einer starken Parade gegen Wesley den Anschluss der Sittener, welche die Serie der letzten sechs Partien fortsetzen, dass auf einen Sieg eine Niederlage folgt.

Mickael Facchinetti feiert seinen Treffer zum 2:0. Bild: keystone

Lugano - Sion 2:0 (2:0)

2430 Zuschauer. - SR Staubli.

Tore: 40. Bottani (Custodio) 1:0. 44. Facchinetti (Bottani) 2:0.

Lugano: Baumann; Daprelà, Maric, Ziegler; Lavanchy, Sabbatini, Custodio (90. Hajrizi), Facchinetti; Lovric (87. Yuri), Bottani (70. Guidotti); Abubakar (70. Amoura).

Sion: Fickentscher; Theler (63. Cavaré), Bamert, Ndoye, Cipriano; Wesley (80. Tosetti), Serey Dié (78. Keita), Grgic, Itaitinga (63. Bua); Berdayes (63. Karlen), Stojilkovic.

Bemerkungen: Lugano ohne Mahmoud, Celar, Saipi und Alexander Muci (alle verletzt). Sion ohne Baltazar (gesperrt), Hoarau, Schmied, Sio, Araz, Iapichino und Doldur (alle verletzt). Verwarnungen: 18. Itaitinga (Foul). 56. Lavanchy (Foul). 67. Custodio (Foul). 80. Keita (Foul).

Die Tabelle

