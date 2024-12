Gregor Deschwanden glänzt beim Heimweltcup in Engelberg. Der Luzerner landet beim Sieg von Jan Hörl im dritten Rang. Den fünften Weltcup-Podestplatz, den dritten in diesem Winter, schaffte Deschwanden nach Flügen auf 133,5 und 138,5 m. Die Österreicher feierten derweil einen Doppelsieg. Hörl siegte vor Landsmann Daniel Tschofenig. Der erste Weltcupsieg der Karriere war für Deschwanden umgerechnet 6,5 m entfernt. Er stand als sechster Schweizer in Engelberg auf dem Podest.



Deschwanden beklagte im ersten Durchgang etwas Pech mit dem Wind. Er erwischte ein Fenster, bei dem der Talwind auffrischte. Für diese Verhältnisse gelang ihm ein perfekter Sprung. Er hielt den Schaden dank der Kompensationspunkte für den Rückenwind in Grenzen und lag im vierten Zwischenrang. Hörl (142 m) und Tschofenig (142,5 m), am Freitag Sieger der Qualifikation, setzten sich aber etwas ab.



Killian Peier bestätigte den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Der WM-Dritte aus dem Jahr 2019 landete bei 129 und 130 m. Dies ergab in der Endabrechnung Platz 21.



Auf Sonntagnachmittag ist ein weiterer Wettkampf angesetzt. (nih/sda)

Bild: keystone