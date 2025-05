Noch ist unsicher, ob Nico Hischier die Schweiz an der Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark vertreten wird. Zuletzt erklärte Nati-Trainer Patrick Fischer, dass in einem Gespräch Anfang März festgestellt wurde, dass Hischier nach den vielen Spielen in den letzten Jahren vielleicht einmal eine Pause guttun würde. «Hischier würde immer wollen», fügte Fischer noch hinzu.



Nun sandte Hischier aber ein positives Signal. So erklärte er zwei Tage nach dem Ausscheiden in den NHL-Playoffs, dass es zwar noch Diskussionen gebe, doch «es sieht so aus», dass er seine sechsten Weltmeisterschaften spielen werde. (nih)

Bild: fxp-fr-sda-rtp