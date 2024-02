Lisa Mamié über 200 m Brust und Roman Mityukov über 200 m Rücken erreichen an der Schwimm-WM in Doha die Finals vom Freitag. Lisa Mamié steigerte sich im Halbfinal gegenüber dem Vorlauf vom Vormittag um fast 2,8 Sekunden und stellte die fünftbeste Zeit auf. In 2:24,62 Minuten blieb sie zwar um 71 Hundertstel über der Olympialimite, doch erhält sie im Final noch einmal eine Chance.



Ebenfalls als Fünftschnellster zog Roman Mityukov auf seiner Paradestrecke 200 m Rücken in den Final ein. Der 23-jährige Genfer, der das Olympiaticket bereits im vergangenen Sommer beim Gewinn der WM-Bronzemedaille in Fukuoka geholt hatte, war in 1:56,72 Minuten um 1,3 Sekunden schneller als am Morgen und belegte in seinem Halbfinal ohne zu forcieren den 2. Platz. (kat/sda)

Bild: keystone