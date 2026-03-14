bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Gregor Deschwanden feiert ersten Weltcupsieg am Holmenkollen in Oslo

Holmenkollen Ski Festival 2025 Oslo 20260314. Gregor Deschwanden from Switzerland after the men s large hill jump in the World Cup in Holmenkollen on Saturday. Photo: Terje Pedersen / NTB Oslo Norway ...
Siegerjubel: Deschwanden feiert seinen Erfolg.Bild: www.imago-images.de

Erster Weltcupsieg! Am Holmenkollen schlägt die grosse Stunde von Gregor Deschwanden

Mit 35 Jahren hat Gregor Deschwanden erstmals im Weltcup gewonnen. Der Zentralschweizer suchte sich einen legendären Ort dafür aus: Er triumphierte am Holmenkollen in Oslo.
14.03.2026, 18:5714.03.2026, 19:37

Der Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2026 stand im Weltcup bislang sechs Mal auf dem Podest, aber noch nie zuoberst. Vier Mal wurde er Zweiter, zwei Mal Dritter – beim 310. Anlauf in einer Weltcup-Einzelkonkurrenz ging für den Routinier zum ersten Mal alles perfekt auf.

Mit 35 Jahren wurde Deschwanden zum ältesten Premierensieger im Weltcup. Mehr als 14 Jahre vergingen zwischen seinem Debüt auf höchster Stufe und dem ersten Erfolg. «Ich musste darum kämpfen und bin jetzt wirklich stolz», sagte Deschwanden laut «skispringen.com».

Deschwandens Satz zum Sieg.Video: SRF

«Ich bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe»

In Oslo lag Deschwanden bei Halbzeit auf Rang 2. Er fing in der Entscheidung den Führenden Österreicher Maximilian Ortner mit einem Flug auf 130,5 Metern noch ab. «Ich hatte zwei wirklich gute Sprünge und das Glück war auch auf meiner Seite», sagte der Sieger. «Ich habe mein Bestes gegeben und bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe.» Rang 3 ging an den Japaner Naoki Nakamura.

Mit Felix Trunz (15.), Simon Ammann (26.) und Juri Kesseli (30.) schafften es drei weitere Schweizer in die Weltcup-Punkte. Für den 19-jährigen Trunz stellt dieses Resultat seine Karriere-Bestleistung dar.

Prevc im Nebel gescheitert

Überraschend scheiterte der Gesamtweltcupsieger Domen Prevc erstmals in dieser Saison bereits nach dem ersten Durchgang. Dem Slowenen wurden die schwierigen Verhältnisse mit kompliziertem Wind und aufkommendem Nebel zum Verhängnis.

«Das war klassisch Oslo», erklärte der in diesem Winter dominierende Prevc. «Man muss hier immer mit dem Unerwarteten rechnen.» Zum Beispiel mit dem ersten Weltcupsieg eines 35-jährigen Luzerners: Gregor Deschwanden. (ram/sda)

Der olympische Coup:

«Flieg, Gregor, flieg!»: Deschwanden holt zu seiner eigenen Überraschung Bronze
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Was fürs Auge – die schönsten Skisprungschanzen im Sommer
1 / 33
Was fürs Auge – die schönsten Skisprungschanzen im Sommer
Die Salpausselkä-Schanze in Lahti (FIN): Im Sommer gibt's im Auslauf ein öffentliches Schwimmbad. Bild: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auge um Auge, Zahn um Zahn ... Nico muss zum Skispringen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Rast scheidet nach Halbzeit-Führung aus – Scheib holt die kleine Kristallkugel
Die Entscheidung im Kampf um die Riesenslalom-Kristallkugel fällt in Are klar zugunsten von Julia Scheib aus. Die Österreicherin holt sich ihren fünften Weltcup-Sieg, die nach dem ersten Lauf führende Walliserin Camille Rast scheidet aus.
Zur Story