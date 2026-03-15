Die Schweizer Boardercrosserin Sina Siegenthaler gewinnt den Weltcup in Schruns im Montafon. Für die 25-Jährige ist es der zweite Sieg auf höchster Stufe. Sie verwies die Australierin Josie Baff und die Britin Charlotte Bankes auf die weiteren Podestplätze.
Ihr Glanzresultat hatte sich abgezeichnet: Bereits in der Qualifikation war keine schneller als die Emmentalerin. Ihr bestes Karriereresultat erzielte Luana Bianchi. Die 26-Jährige belegte im Halbfinal-Lauf hinter Siegenthaler den dritten Platz. Im kleinen Final wurde sie Zweite und sicherte sich so den 6. Schlussrang.
Bei den Männern scheiterte Kalle Koblet als einziger Schweizer im Teilnehmerfeld in den Viertelfinals. Der Sieg ging an den ein Einheimischen Jakob Dusek. (ram/sda)
Ihr Glanzresultat hatte sich abgezeichnet: Bereits in der Qualifikation war keine schneller als die Emmentalerin. Ihr bestes Karriereresultat erzielte Luana Bianchi. Die 26-Jährige belegte im Halbfinal-Lauf hinter Siegenthaler den dritten Platz. Im kleinen Final wurde sie Zweite und sicherte sich so den 6. Schlussrang.
Bei den Männern scheiterte Kalle Koblet als einziger Schweizer im Teilnehmerfeld in den Viertelfinals. Der Sieg ging an den ein Einheimischen Jakob Dusek. (ram/sda)