Rafael Nadal muss die geplante Teilnahme am Australian Open (14. - 28. Januar) absagen. «Ich bin im Moment noch nicht bereit, in 5-Satz-Matches die maximale Leistung zu bringen», begründete er seinen Entscheid in den sozialen Medien. Er fliege zurück nach Spanien, um sich von seinem Arzt behandeln zu lassen und sich auszuruhen.



Eine MRT-Untersuchung in Melbourne förderte einen Mikroriss in einem Hüftmuskel zutage. Diesen zog sich Nadal im Viertelfinal am ATP-Turnier in Brisbane gegen Jordan Thompson zu. Es handle sich nicht um jene Stelle, an der er sich die letzte langwierige Verletzung zugezogen habe. «Das ist eine gute Nachricht», so Nadal.



Erst diese Woche hatte der 37-jährige Spanier sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause gegeben. Dabei wusste er mit Siegen über Dominic Thiem und Jason Kubler zu überzeugen. (abu/sda)

Bild: keystone