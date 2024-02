Mit 31 Jahren verabschiedet sich Ragnhild Mowinckel vom Profisport. Die Norwegerin verkündet ihren Rücktritt per Ende Saison. Sie sei froh, den Entscheid nach ihren eigenen Vorstellungen treffen zu können, sagte Mowinckel. Zum Entschluss, ihre Karriere nach zwölf Jahren im Weltcup zu beenden, sei sie bereits vor ihrem Abfahrtsieg in Cortina d'Ampezzo gekommen. Es war ihr bisher einziger Podestplatz in dieser Saison.



Mowinckel blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Im Weltcup stand sie insgesamt 14 Mal auf dem Podest, Siege feierte sie zwei im Super-G und je einen in Abfahrt und Riesenslalom. An den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann sie im Riesenslalom und in der Abfahrt je die Silbermedaille. An Weltmeisterschaften reichte es 2019 in Are in der Kombination sowie 2023 in Courchevel/Méribel im Riesenslalom für Bronze. In dieser Saison war Mowinckel die bisher einzige Athletin, die aufgrund des neuen Fluor-Verbots disqualifiziert wurde. (ram/sda)

Bild: keystone