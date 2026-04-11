Beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo kommt es zum Traumfinal zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Am Sonntag geht es auch um die Nummer 1.
Die beiden Dominatoren der Männertour gaben sich in den Halbfinals keinerlei Blösse. Carlos Alcaraz beendete den Traum des Monegassen Valentin Vacherot (ATP 23) vom Heimsieg. Der 22-jährige Spanier setzte sich 6:4, 6:4 durch.
Jannik Sinner liess der Weltnummer 3 Alexander Zverev keine Chance. Das 6:1, 6:4 war Sinners neunter Sieg in Folge gegen den Deutschen in den letzten dreieinhalb Jahren. Überhaupt befindet sich der 24-jährige Italiener in einer beneidenswerten Form. (nih/sda)
Die beiden Dominatoren der Männertour gaben sich in den Halbfinals keinerlei Blösse. Carlos Alcaraz beendete den Traum des Monegassen Valentin Vacherot (ATP 23) vom Heimsieg. Der 22-jährige Spanier setzte sich 6:4, 6:4 durch.
Jannik Sinner liess der Weltnummer 3 Alexander Zverev keine Chance. Das 6:1, 6:4 war Sinners neunter Sieg in Folge gegen den Deutschen in den letzten dreieinhalb Jahren. Überhaupt befindet sich der 24-jährige Italiener in einer beneidenswerten Form. (nih/sda)