Ambri-Piotta muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Stürmer Dominic Zwerger verzichten. Der Österreicher verletzte sich im oberen Körperbereich, wie der Klub mitteilte. Zwerger ist diese Saison mit 15 Toren und 11 Assists der drittbeste Skorer der Leventiner.
Ambri dürfte die Play-Outs gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen. Um sich noch vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, müssten die Tessiner in den restlichen drei Partien der Qualifikation einen Rückstand von sieben Zählern auf den Drittletzten Kloten wettmachen. (ram/sda)
