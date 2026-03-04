Die Schweizer Nationalspielerin Julia Stierli verpasst das zweite WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Malta. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, verliess die Verteidigerin des SC Freiburg das Nationalteam aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung.
Diese zog sich die 28-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Nordirland (2:0) zu. Gemäss Mitteilung wird anstelle von Stierli niemand nachnominiert. Demnach werden 23 Spielerinnen die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten. (riz/sda)
Diese zog sich die 28-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Nordirland (2:0) zu. Gemäss Mitteilung wird anstelle von Stierli niemand nachnominiert. Demnach werden 23 Spielerinnen die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten. (riz/sda)