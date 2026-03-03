sonnig10°
Spanien sperrt Basen für US-Militär und löst Unmut aus

03.03.2026, 13:2203.03.2026, 13:22

Die Weigerung Spaniens, die USA im Krieg gegen den Iran zu unterstützen, sorgt im In- und Ausland für Irritationen. Scharfe Kritik kam aus den USA und Israel.

«Die derzeitige Regierung in Spanien entwickelt sich offenbar zum Paradebeispiel einer jämmerlich schwachen europäischen Führung, die moralisch vom Weg abgekommen ist», sagte der einflussreiche republikanische US-Senator Lindsey Graham auf X.

Graham reagierte damit auf die Entscheidung der linksgerichteten Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez, den USA die Nutzung der Militärbasen Rota und Morón in Andalusien für die Angriffe auf den Iran zu untersagen. Die Geschichte werde daran erinnern, wo Spanien gestanden habe, als die USA und andere versucht hätten, «das blutrünstigste Regime seit dem Zweiten Weltkrieg zu stürzen», so der enge Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.

epa12725961 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez delivers a speech during the weekly plenary session at the Congress of Deputies, the lower house of the Spanish parliament, in Madrid, Spain, 11 Februa ...
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sperrt Basen für das US-MilitärBild: keystone

Israels Aussenminister Gideon Saar schrieb auf X: «Zuerst dankte die Hamas Sánchez. Dann dankten die Huthi Sánchez. Jetzt dankt der Iran Sánchez. Soll das etwa das sein, was man »auf der richtigen Seite der Geschichte stehen« nennt?»

Die Basen im Süden des Landes werden seit Jahrzehnten gemeinsam von Spanien und den USA genutzt. Man stelle diese Stützpunkte für die aktuellen Schläge gegen den Iran «auf keinen Fall» zur Verfügung und werde das auch in Zukunft nicht tun, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles.

«Es stimmt, dass es ein Abkommen mit den USA gibt. Aber wir sind der Auffassung, dass dieses Abkommen im Rahmen der internationalen Rechtsordnung angewendet werden muss», betonte Robles vor Journalisten. «Derzeit führen die Streitkräfte Israels und der USA Operationen durch, die einseitig erfolgen und nicht durch eine internationale Resolution gedeckt sind.»

Eine «Schande», meint die konservative Opposition in Madrid

«Nur durch Deeskalation, Diplomatie und Dialog kann im Nahen Osten ein gerechter und dauerhafter Frieden erreicht werden. Krieg und Gewalt dürfen nicht als Mittel zur Konfliktlösung normalisiert werden», schrieb der spanische Aussenminister José Manuel Albares auf X. Spanien fordere die Achtung des Völkerrechts.

Wegen des «Neins» aus Madrid haben die USA nach Angaben der spanischen Regierung zahlreiche in Spanien stationierte Tankflugzeuge bereits in andere Länder verlegt, darunter auf die Ramstein Air Base in Deutschland.

Kritik an der Position von Madrid gibt es auch innerhalb Spaniens. Es sei eine «Schande», dass die spanische Regierung vom Iran gelobt werde, kritisierte Ester Muñoz, die Fraktionssprecherin der konservativen Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo. Die Botschaft des Irans in der spanischen Hauptstadt hatte die Weigerung der Sánchez-Regierung begrüsst. (hkl/sda/dpa)

Italiens Verteidigungsminister wegen Dubai-Reise in Kritik
Iran-Krieg in Bildern
USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
